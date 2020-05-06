هذا ما سيحدث إذا تناولت طعاما أو ماء ملوثا بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 10:36 صباحا

ينتشر فيروس كورونا من خلال الرزاز الذى يخرج من الأنف والفم، لهذا يجب تجنب مشاركة الآخرين في الطعام والشراب، لكن ماذا يحدث إذا ما تناول شخص طعاما أو شرابا ملوثا بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19؟

يقول أخصائي علم الفيروسات أناتولي ألشتاين، في مقابلة مع القناة «الخامسة» الروسية، إنه في حالة الإصابة بفيروس كورونا جراء تناول طعام أو ماء ملوث، فإن المرض سوف يكون كعدوى معوية.

وكان الطبيب الروسي يتحدث عن إمكانية إصابتنا بالفيروس في ظروف الحجر المنزلي، حسب «روسيا اليوم».

وفقا للخبير، فإن هذه الإمكانية رغم وجودها ولكن احتمال حدوثها «صغير إلى حد ما».

طالع: «كوفيد-19» يضرب أعضاء أخرى غير الجهاز التنفسي

وقال عالِم الفيروسات: «يجب التأكد من نظافة الماء وفي حال وجود شكوك من شرب مياه صنبور الماء المنزلي فيجب اللجوء لغليه ثم شربه بعد تبريده، إضافة لغسل الفواكه، والخضراوات، وإجراء المعالجة الحرارية للمنتجات - الحماية المعتادة لمنع الالتهابات المعوية».

كما أوصى بغسل اليدين في كثير من الأحيان، ومسح الأسطح، كون الرذاذ قد يصل إلى بعد 2 م على الأقل من الأشخاص الآخرين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو
دولى
«القيادة العامة» تؤكد مقتل آمر قاعدة الوطية الجوية وتنعيه
ليبيا
بن صويد والعيساوى.. قامتان وأسطورتان أضاءتا سماء الكرة الليبية وواجهتها المشرفة
رياضة محلية
بنسودا: توصلنا لمعلومات تشير إلى المسؤولين عن اختفاء النائبة سهام سرقيوة
ليبيا
إقلاع أولى رحلات إعادة العالقين بتركيا
ليبيا
في ذكرى وفاته.. «الوسط» تعيد نشر حوار «الجليس» مع أحمد إبراهيم الفقيه (2/1)
ثقافة وفن
بينهم 4 نساء.. إصابة 6 أشخاص في اصطدام 5 سيارات بطرابلس قبل الإفطار
ليبيا
«الصحة العالمية»: واشنطن لم تقدم أي أدلة بأن مصدر «كورونا» هو مختبر بمدينة ووهان
دولى
المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» إلى 23 حالة
ليبيا
«فيفا» يعلن الاستثناء الذي طال انتظاره
رياضة عالمية
بكين تندد بتصريح بومبيو عن «مختبر كورونا»
دولى
رفع الإغلاق يتسارع في أوروبا .. وضحايا «كورونا» 3,5 مليون مصاب عالميًا
دولى
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كارينا رادشينكو.. «طبيبة المشردين» تتحدى كورونا