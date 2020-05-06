هذا ما سيحدث إذا تناولت طعاما أو ماء ملوثا بـ«كورونا»

ينتشر فيروس كورونا من خلال الرزاز الذى يخرج من الأنف والفم، لهذا يجب تجنب مشاركة الآخرين في الطعام والشراب، لكن ماذا يحدث إذا ما تناول شخص طعاما أو شرابا ملوثا بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19؟

يقول أخصائي علم الفيروسات أناتولي ألشتاين، في مقابلة مع القناة «الخامسة» الروسية، إنه في حالة الإصابة بفيروس كورونا جراء تناول طعام أو ماء ملوث، فإن المرض سوف يكون كعدوى معوية.

وكان الطبيب الروسي يتحدث عن إمكانية إصابتنا بالفيروس في ظروف الحجر المنزلي، حسب «روسيا اليوم».

وفقا للخبير، فإن هذه الإمكانية رغم وجودها ولكن احتمال حدوثها «صغير إلى حد ما».

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وقال عالِم الفيروسات: «يجب التأكد من نظافة الماء وفي حال وجود شكوك من شرب مياه صنبور الماء المنزلي فيجب اللجوء لغليه ثم شربه بعد تبريده، إضافة لغسل الفواكه، والخضراوات، وإجراء المعالجة الحرارية للمنتجات - الحماية المعتادة لمنع الالتهابات المعوية».

كما أوصى بغسل اليدين في كثير من الأحيان، ومسح الأسطح، كون الرذاذ قد يصل إلى بعد 2 م على الأقل من الأشخاص الآخرين.