كندا تواجه جائحة كورونا إلكترونيا

صورة مؤرخة في 13 مارس 2015 تظهر جنديا على متن سفينة كندية في رومانيا (أ ف ب)

ستستثمر كندا 240 مليون دولار كندي (170 مليون دولار أميركي)، لتطوير رعاية افتراضية وأدوات للصحة العقلية لسكان البلاد، للتعامل بشكل أفضل مع عواقب جائحة كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأحد، أن الأموال ستستخدم بشكل رئيسي لإنشاء منصات وتطبيقات رقمية لمنح الكنديين «استراتيجيات لإدارة التوتر أو تقديم دعم من متخصصين»، وفق «فرانس برس».

ويهدف هذا المشروع أيضا إلى تعزيز الرعاية الافتراضية عبر الإنترنت، للمساعدة في وقف انتشار الفيروس الذي أصاب ما يقرب من 60 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 3750 في كندا.

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وقال ترودو خلال مؤتمره الصحفي اليومي «من خلال مساعدة الأطباء في إدارة المواعيد عبر الإنترنت، يمكنكم البقاء في المنزل أثناء الحصول على الرعاية ويمكن أن تركز المستشفيات على من هم في أمس الحاجة إليها».

وتابع «إذا كنا نستطيع استخدام التطبيقات لطلب الطعام وإجراء محادثات عبر الفيديو للبقاء على اتصال مع العائلة، يمكننا استخدام التكنولوجيا للحفاظ على صحتنا».