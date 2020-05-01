أهمية تنظيف الأسنان في مواجهة «كورونا»

في محاولة لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد»، ينصح الأطباء بضرورة تنظيف الأسنان قبل مغادرة المنزل.

ويشير أستاذ طب الأسنان الفخري بجامعة بريستول، مارتن آدي، إلى أن معجون الأسنان يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالمرض أو نشره عن طريق الفم، حسب «روسيا اليوم».

لكن الطبيب حذر من أن التأثير المضاد للميكروبات لمعجون الأسنان، يستمر فقط من ثلاث إلى خمس ساعات.

لذلك اقترح أن يقوم الناس بتنظيف أسنانهم قبل الخروج، للتأكد من التأثير النشط لمعجون الأسنان إذا ما اتصلوا بأشخاص آخرين.

وكتب آدي في رسالة في جريدة «تايمز»: «أكد العلماء دور قطرات اللعاب في انتشار (Covid-19)، من أجل دعم أغطية الفم والأنف. ومن المدهش، بالتالي، عدم تأكيد غسل الأسنان بالمعجون كإجراء فعال».

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وأوضح أستاذ طب الأسنان: «يحتوي معجون الأسنان على نفس المنظفات الموجودة في جل غسول اليد الموصى به ضد فيروس (كورونا). ويستمر تأثير معجون الأسنان المضاد للميكروبات في الفم لمدة ثلاث إلى خمس ساعات، وبالتالي، سيقلل الحمل الفيروسي في اللعاب أو الإصابة بالفيروسات التي تدخل الفم».

وأشار آدي إلى أن الأشخاص الذين يريدون زيادة التأثيرات الوقائية إلى أقصى حد، يمكنهم تنظيف أسنانهم قبل مغادرة المنزل لممارسة الرياضة والتسوق وما إلى ذلك.

وبين الطبيب أنه «بالنسبة لهؤلاء العاملين في الخدمات الصحية، يجب أن يتم تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل ارتداء معدات الحماية».

وأضاف أنه ينبغي تعزيز ممارسة نظافة الفم الموصى بها بالفرشاة مرتين في اليوم لمدة دقيقتين.

وقال آدي إن عديدا من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، هم من بين الأكثر عرضة لعدوى «Covid-19»، مثل كبار السن.