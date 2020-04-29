إنتاج 60 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 11:11 صباحا
معهد الأمصال الهندي يعتزم صنع ملايين الجرعات من لقاح محتمل ضد كورونا (أ ف ب)

يعتزم معهد الأمصال الهندي إنتاج 60 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد، يخضع لتجارب سريرية في بريطانيا، حسب ما أعلن القائمون عليه، الثلاثاء.

والمعهد هو أكبر مؤسسة لصناعة الأمصال في العالم من حيث الحجم، وهو مرشح كي ينتج بكميات ضخمة اللقاح الذي تطوره جامعة أوكسفورد، والتي بدأت تجربته على البشر الأسبوع الماضي، كما أنه من رواد السباق العالمي لصنع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وفق «رويترز».

وسجلت إصابة نحو 3.05 مليون شخص بالفيروس على مستوى العالم، إضافة إلى وفاة 211376 آخرين بسبب كوفيد-19.

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وقال أدار بونوالا الرئيس التنفيذي لمعهد الأمصال إنه على الرغم من أنه لم يثبت بعد فاعلية لقاح أوكسفورد ضد كوفيد-19، قررت شركة الأمصال الهندية بدء تصنيعه بعد أن ثبت نجاحه في تجارب على الحيوانات وبدأت تجربته على البشر. ويطلق على لقاح أوكسفورد(سي إتش أيه دي أو إكس1 إن كوفيد-19).

وأضاف بونوالا أنه يأمل بنجاح تجارب لقاح أوكسفورد والتي من المقرر أن تنتهي في سبتمبر تقريبا.

وقال علماء أوكسفورد الأسبوع الماضي إن التركيز الرئيسي للتجارب المبدئية هو التأكد ليس فقط مما إذا كان اللقاح يعمل، ولكن ما إذا كان يحفز استجابات مناعية جيدة وليس له آثار جانبية غير مقبولة.

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