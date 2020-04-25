عالمة تكشف سبب انتشار الأوبئة

يعد الإنسان «مضيفا» مثاليا للفيروسات، حسب الدكتورة ماريا فورونتسوفا، عالمة الأحياء الروسية، التي حللت أسباب انتشار الأوبئة في العصر الحديث.

وقالت الخبيرة: «يمكن تفسير غياب الأوبئة سابقا، بأن البشرية كانت محظوظة أولا، وثانيا لم تكن بلغت الكتلة الحرجة» حسب وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء.

وأوضحت: «البشرية في الوقت الحاضر نوع فريد منتشر في جميع مناطق الكرة الأرضية، لذلك أصبح مفيدا للفيروسات لاستخدامه كـ(مضيف) مثالي. لسهولة انتشاره.. كما أصبح البشر أكثر ارتباطا به، فالطائرات، والقطارات، والسفن في تجوال مستمر، كما يستمر إنشاء خطوط النقل البرية المختلفة عبر الغابات إلى مكامن الخامات، فأصبح من السهولة التقاء الفيروسات بالبشر».

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وأشارت إلى أنه في السابق كانت هناك منطقة عازلة بين البشر والأحياء البرية، وقالت: «الطبيعة البكر، هي موطن الحيوانات بأنواعها. ولكن الآن هذه المناطق الطبيعية تتقلص بصورة كارثية. كانت هناك الغابات الاستوائية التي لم تطأها قدم إنسان، وكان يعيش بجانبها البشر الذين كانوا يصابون بالأمراض، ولكن الفيروس كان يبقى في المنطقة ولم ينتشر خارج حدودها».

وانتقلت ماريا فورونتسوفا إلى القراد الذي ينقل مرض لايم «Lyme disease» وقالت: «اكتشف هذا القراد والمرض في سبعينات القرن الماضي. كانت الغزلان عادة (مضيفا) لهذا القراد والمرض الذي ينقله. أما الآن فقد انتشر المرض في كل مكان، خصوصا في السواحل الشرقية للولايات المتحدة. وأن دور ارتفاع درجات الحرارة في هذه العملية بسيط مقارنة بزيادة مساحات الأراضي التي يستغلها الإنسان».