هران يصابان بـ«كوفيد-19» في نيويورك

هر في لوس أنجليس العام 2015 (أ ف ب)

أصيب هرَّان بمرض «كوفيد-19» في نيويورك ليصبحا أول حيوانين منزليين يصابان رسميا بفيروس «كورونا المستجد» في الولايات المتحدة، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «سي دي سي».

وعانى الهران من صعوبات تنفسية إلا أن الأطباء البيطريين الذين عاينوهما يتوقعون أن يتعافيا بالكامل، بحسب ما أوضحت هذه المراكز وهي الهيئة الوطنية الرئيسية في مجال الصحة العامة، وفق «فرانس برس».

وفي الحالة الأولى، لم تظهر أي من أعراض المرض على أفراد الأسرة، لكن في غياب فحوص أمصال الدم تعذر القول إن كان أحد أفرد العائلة أو عدة منهم يحملون الفيروس.

في المقابل، شخصت إصابة صاحب الهر الثاني بالفيروس.

وتعتبر هاتان الحالتان أولى الإصابات التي تطال حيوانات منزلية في الولايات المتحدة، إلا أن إصابات أخرى سجلت عبر العالم.

ففي بلجيكا، أصيب هر بالفيروس وعانى من مشكلات تنفسية، في حين تأكدت إصابات حيوانات في هونغ كونغ و«ووهان» في الصين.

ويجمع الباحثون والسلطات الصحية على عدم توافر أي عامل حتى اليوم يشير إلى أن الحيوانات المنزلية تلعب دورا في نقل عدوى الفيروس إلى الإنسان أو إلى حيوانات أخرى.

إلا أن مراكز «سي دي سي» أوصت أصحاب الكلاب بإخضاعها لقواعد التباعد الاجتماعي نفسها المطبقة على الإنسان عندما تكون خارج المنزل.