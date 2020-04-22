لن تصدق كيف نجت هذه المرأة من الموت

كشف أطباء أن حشوة سيليكون أنقذت حياة امرأة، بعدما أصيبت برصاصة في صدرها من مسافة قريبة، أثناء سيرها في أحد شوارع تورنتو.

وتناولت دراسة نشرت الأسبوع الماضي في مجلة «سايج» الطبية حالة هذه المرأة أن حشوة السيليكون في الثدي الأيسر للشابة «30 عاما»، أسهمت في انحراف الرصاصة بعيدا عن أعضائها الحيوية إلى الثدي الآخر، حسب «فرانس برس».

وأوضحت أن الحادثة التي وقعت في العام 2018، هي واحدة من عدد قليل من الحالات التي تم فيها إنقاذ امرأة عن طريق حشوات الثدي ويعتقد أنها الأولى المرتبطة بحشوات السيليكون.

وذهبت المريضة، التي لم يذكر اسمها، إلى قسم الطوارئ في المدينة الكندية بعد الشعور بالألم في صدرها ورؤيتها دماء. واكتشف الجراحون جرحا واحدا وأزالوا رصاصة من تحت صدرها الأيمن، وفقا للدراسة.

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ثم أزالوا حشوة السيليكون وصوروها بهدف دراستها، وأظهرت الأشعة المقطعية أن الرصاصة مرت عبر الحشوة اليسرى وضربت اليمنى.

وقال معدو الدراسة: «بناء على مسار دخول الرصاصة إكلينيكيا وتقويمها إشعاعيا، فإن المصدر الوحيد لانحراف الرصاصة هو حشوة الثدي الأيسر».

وأوضح الجراح جيانكارلو ماكافينيو المعد الرئيسي للدراسة لـ«سي إن إن»: «على الجانب الأيسر يوجد القلب والرئتان، لو أن الرصاصة دخلت في الصدر لتعرضت الشابة لإصابة أكثر خطورة».