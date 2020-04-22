«الصحة العالمية»: مصدر «كورونا» المفترض هو الخفافيش

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصدر فيروس كورونا المفترض هو الخفافيش، ومنها انتقل إلى الإنسان عبر وسيط، حسب الناطقة الرسمية باسم المنظمة.

وقالت فضيلة الشايب: «تشير جميع الأدلة المتوافرة إلى أن أصل هذا الفيروس حيواني. ولم ينتج ولم يتلاعب به في المختبرات. وأن الخفافيش هي موطنه البيئي. ولكن من الضروري معرفة كيف انتقل الفيروس من الخفافيش إلى الإنسان. لأنه من الواضح جدا وجود وسيط نقله من الخفافيش إلى البشر»، وفق «رويترز»، الأربعاء.

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وتعمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع البلدان الأخرى من أجل تحديد طبيعة فيروس COVID-19 ومن أجل ذلك شكلت عدة مجموعات للخبراء.

وأوضحت الشايب «لا نعلم حاليا مصدر الفيروس. لذلك علينا جميعا التركيز على الحقائق وليس على النظريات. إن منظمة الصحة العالمية منظمة علمية ونحن نعتقد أن أصل الفيروس ومصدره حيواني».

وأشارت إلى أن 70% من الفيروسات الجديدة مصدرها حيواني، من بينها فيروسات إيبولا والطاعون وفيروس كورونا.