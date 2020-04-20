فرصة جديدة لـ«هيدروكسي كلوروكوين» في مواجهة «كورونا»

نوفارتيس تجري تجربة عشوائية لاستخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج كوفيد-19 (أ ف ب)

حصلت «نوفارتيس» على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية لإجراء تجربة عشوائية على استخدام عقار «هيدروكسي كلوروكوين» في علاج مرض «كوفيد-19»، حسب ما أعلنت شركة الأدوية السويسرية.

ويستخدم «هيدروكسي كلوروكوين» منذ عقود في علاج الملاريا، بينما حصل أخيرًا على ترخيص بالاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء هذا الشهر كعلاج غير معتمد لفيروس «كورونا»، ولكن حتى الآن لا يوجد دليل علمي على نجاعته، كما أنه ليس هناك حاليًا أدوية معتمدة لعلاج مرض «كوفيد-19»، حسب «سكاي نيوز عربية».

وتعتزم نوفارتيس الاستعانة بنحو 440 مريضًا في المرحلة الثالثة من التجربة في غضون أسابيع في أكثر من 12 موقعًا أميركيًّا. وذكرت الشركة أن النتائج ستعلَن في أقرب وقت ممكن.

طالع: شركة نوفارتس: علاج الملاريا أكبر أمل في مواجهة «كورونا»

وزاد استعمال الدواء، الذي يستخدم أيضًا لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، بعد أن روج له الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن يخشى البعض من أن دعم الإدارة لعلاج لم تتأكد فاعليته لـ«كوفيد-19» أدى إلى اختصار إجراءات المراجعة والرقابة، التي تجريها إدارة الغذاء والدواء.

وقال جون تساي، كبير مسؤولي تطوير الأدوية في نوفارتيس، «ندرك أهمية الإجابة عن السؤال العلمي حول ما إذا كان هيدروكسي كلوروكين مفيدًا للمرضى الذين يعانون (كوفيد-19).. لقد تحركنا بسرعة للرد على هذا السؤال من خلال تجربة عشوائية».