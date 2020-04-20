«الضباب الدماغي» أغرب أعراض الإصابة بـ«كورونا»

موظف بولندي يقيس حرارة أحد المارة على الحدود، 16 مارس 2020 (أ ف ب)

نشر موقع «ميرور» على الإنترنت تدوينة لامرأة أصيبت بفيروس كورونا المستجد، حول أعراض عصبية غريبة تعانيها في أثناء التعافي.

ويبدو أن تريسي بيني، من شرق لوثيان في اسكتلندا، اجتازت أسوأ نوبة لها في مرحلة الإصابة بـ Covid-19، بعد 4 أسابيع من إصابتها بالمرض، حسب «روسيا اليوم».

وكشفت أنها بدأت تعاني أعراضا تصفها بـ«ضعف التركيز».

وكتبت في منشور على «فيسبوك»: «أنا الآن في الأسبوع الرابع وممتنة جدا لعدم دخول المستشفى. الشيء الوحيد الذي أردت السؤال عنه، هو ما إذا عانى أي شخص من أعراض عصبية؟. أواجه مشكلة في وصفها، لكني أتلقى حلقات متكررة مما يبدو أنه خلل عصبي في الدماغ - أفقد كل التركيز، ويحدث ذلك غالبا عندما أجلس أو أقف. إنه أمر مزعج حقا».

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وأكد فرد آخر أنه شهد معاناة من هذا الإحساس أيضا، وكُتب: «نعم، أعرف ما تعنيه».

ويمكن أن تكون تريسي تعاني إحساسا أشار إليه الآخرون باسم «التعب العقلي» أو «ضباب الدماغ».

ووجدت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، شملت 55924 مريضا يعانون حالات مؤكدة مختبريا من فيروس كورونا، أن 38.1٪ أبلغوا عن تعب من نوع ما.

وتقول ثيا جوردان (50 عاما) إنها لم تعان السعال أو الحمى كما هو شائع، وبدلا من ذلك بدأت أعراضها بصداع خفيف.

وفي حديثها مع «ديلي ميل»، أوضحت: «في البداية شعرت بالإرهاق، ولم أعان سعالا ولم أصب بالحمى. شهدت ما يشبه «الضباب الدماغي». لم أتمكن حتى من ملء النماذج من مدارس الأطفال. أردت فقط أن أنام».