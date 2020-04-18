منع بيع علاج «عجائبي» لفيروس «كورونا»

فيروس «كورونا المستجد» في صورة مجهرية، في 27 فبراير 2020 من معاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة (أ ف ب)

في إطار مكافحة ترويج عقارات «مزعومة» لعلاج المصابين بفيروس «كورونا المستجد»، علق القضاء الأميركي بيع علاج يقدم على أنه يشفي من الفيروس تروج له منذ سنوات مجموعة تحمل اسم «كنيسة التكوين».

وهذا العلاج المزعوم يحتوي بشكل أساسي على ماء الجافيل، حسب ما نشرت وكالة «فرنس برس»، السبت.

وأصدرت محكمة فدرالية في فلوريدا حظرا موقتا على بيع هذا المنتج، الذي يطرح على أنه «محلول معدني عجائبي» ويشفي، بحسب ما ورد على موقع المروجين له «95% من الأمراض» العالمية، ومن بينها السرطان والإيدز والكوليرا فضلا عن «كوفيد-19».

وكشفت وزارة العدل الأميركية التي تقف وراء الملاحقات أن هذا «العلاج» هو في الحقيقة «منتج كيميائي يتحول عند مزجه بمادة فاعلة مرافقة له إلى ماء جافيل».

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وكانت الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير «إف دي أيه» أصدرت قبل سنوات عدة تحذيرات حول هذا المنتج الذي قد يسبب الغثيان والتقيؤ والجفاف. ويدعي مروجو المنتج أنه «مقدس» وهم يرفضون الإذعان للقرارات.

وقال المسؤول في الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير ستيفن هان في بيان: «يستمرون في تعريض المستهلكين للخطر مع ثاني أكسيد الكلور، ونحن لن نسمح بذلك».

وشكلت الولايات المتحدة وحدات متخصصة بمكافحة الاحتيال المرتبط بجائحة «كوفيد-19»، الذي يشمل سرقة أقنعة ومواد حماية وبيع علاجات مزيفة ونداءات وهمية للتبرع.

