دراسة تكشف خطورة استخدام مجفف اليدين بعد غسلهما

عمال يتعلمون طريقة غسل الأيادي الصحيحة في بروملي في 15 أبريل 2020 (أ ف ب)

من الأفضل استخدام المناديل الورقية لتنشيف اليدين، بدلا من مجفف الأيدي الكهربائي الأقل فعالية في التخلص من الفيروسات التي لم ينل منها الغسل، حسب دراسة نشرت الجمعة.

وتشكل الأيادي التي كثيرا ما يلمس بها الناس وجوههم ناقلا رئيسيا للفيروسات، إذ غالبا ما تلامس مقابض الأبواب والصنابير الملوثة، حسب «فرانس برس».

وخلص مؤلفو الدراسة التي كان من المقرر تقديمها خلال هذا الأسبوع في باريس، في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية، الذي ألغي بسبب «كوفيد-19»، إلى أنه إذا غسلت اليدين بشكل سيّئ، فإن المناديل الورقية تكون أكثر فعالية في إزالة الجراثيم.

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وأوضحت المشرفة على الفريق إينيس مورا من جامعة ليدز أنه حتى لو لم تستخدم التجارب «سارس-كوف -2»، «نظن أن نتائجنا تنطبق أيضا على مكافحة فيروس كورونا المستجد».