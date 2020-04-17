شرب الماء والليمون على معدة فارغة.. فوائد مذهلة

يفيد شرب الماء مع الليمون على الريق صباحًا في تخفيض الوزن وتنظيف الجسم من السموم، حسب خبيرة تغذية روسية.

وقالت الدكتورة يلينا كالان، على حسابها الرسمي في تطبيق «إنستغرام»، «عندما نشرب الماء مع الليمون والمعدة فارغة، فإنه يحفز عملية إفراز الصفراء. وإذا كان في المعدة بقايا طعام، فإن الليمون والصفراء سيساعدان على هضمه».

وتابعت الخبيرة بأن «شرب الماء مع الليمون يساعد على تنظيف الأمعاء من السموم. ونحن نعلم أنه كلما كان جهاز الهضم أنظف، تصبح عملية فقدان الوزن أكثر فعالية»، حسب وكالة «نوفوستي».

وأضافت أن الماء مع الليمون يحسن حالة البشرة والجلد، إذ «يحتوي الماء مع الليمون على فيتامينات عديدة ومواد مضادة للأكسدة، تساهم في تحسين حالة الجلد ونضارة البشرة وإبطاء الشيخوخة. كما تساعد على التخلص من التجاعيد الصغيرة، دون الحاجة للقيام بعمل خاص».

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وأوضحت الدكتورة يلينا كالان أن الماء مع الليمون يساعدان على تحسين الحالة الصحية للمفاصل، لأن هذا المشروب يطهر الجسم من حمض البوريك، الذي مع التقدم بالعمر ونتيجة لنظام غذائي غير صحي أحيانًا، يمكن أن يتراكم في المفاصل مسببًا التهابهًا.

لكن احذر!

وبينت بقولها: «كما أن الماء مع الليمون يعزز مناعة الجسم، ويعوض فقدان فيتامين C، ما يساعد الجسم على مقاومة الفيروسات. والبوتاسيوم الموجود في هذا المشروب يحسن التوازن المائي-الملحي في الجسم»، لكنها حذرت كل مَن يعاني مشكلات في المعدة والأمعاء، أو لديه حساسية من الليمون من تناوله.

كما قالت إن الإفراط في تناول هذا المشروب مضر بمينا الأسنان، لذلك يجب تنظيفها بعد شرب كوب منه مباشرة.

فيما تقول دراسة حديثة إنه في حالات نادرة، قد يكون للماء والليمون تأثير مدر للبول، فالليمون يحوي نسبة عالية من فيتامين C (حمض الأسكوربيك)، المعروف خصائصه المدرة للبول، مما يعني أنه يزيد من إنتاج البول في الكلى مما يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة والصوديوم بسرعة أكبر، حسب «ويب طب».