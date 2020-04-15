دراسة تكشف كيف يصيب «كورونا» ضحاياه من الطواقم الطبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 02:00 مساء

التقط أكثر من نصف المصابين بفيروس «كورونا» من العاملين في مجال الرعاية الصحية الفيروس، على الأرجح، من خلال التعامل مع مرضى مصابين أو زملائهم، حسب بيانات جديدة للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض.

وتسلط النتائج الضوء على ضرورة تحسين سبل الحماية لمن يعملون في الصفوف الأمامية من الإصابة بالعدوى، في الوقت الذي تواجه في المستشفيات حشودا من المرضى المصابين بمرض «كوفيد-19» الناجم عن فيروس «كورونا المستجد»، وفق «رويترز»، الأربعاء.

وأوصى التقرير الأسبوعي للمراكز الأميركية بشأن المرضى والوفيات، بضرورة فحص العاملين في مجال الرعاية الصحية لمعرفة إن كانوا يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة أو من أعراض إصابة بالجهاز التنفسي في مستهل نوبات عملهم.

طالع: «ميديبوت».. روبوت يعاون الأطباء في معركة «كورونا»

وكذلك يجب إعطاؤهم الأولوية في الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا»، مع تزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية الملائمة وتدريبهم على استخدامها وحثهم على عدم العمل إذا شعروا بأي أعراض مرضية.

وتتوقع المراكز ظهور المزيد من حالات الإصابة بفيروس «كورونا» بين الطواقم الطبية مع تزايد انتشار فيروس «كورونا» في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الوكالة الدولية للطاقة: انهيار تاريخي للطلب على النفط في 2020
اقتصاد
غوتيريس يرد على ترامب: هذا ليس وقت خفض تمويل منظمة الصحة العالمية
دولى
حدث في مثل هذا الشهر.. ذكرى حزينة لقيصر الكرة الليبية.. وتجربة قصيرة للأرجنتينى ...
رياضة محلية
ترامب يعلن إيقاف الدعم المالي لمنظمة الصحة العالمية
دولى
في أول مقابلة منذ توليها منصبها الجديد.. ستيفاني ويليامز لقناة «الوسط»: مشكلات ...
ليبيا
مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات تجاوزت 4 مليارات.. والإنتاج هبط إلى 80.5 برميل ...
ليبيا
«النهر الصناعي» يعلن عودة المياه إلى منظومة الحساونة سهل الجفارة
ليبيا
حاكم نيويورك يتحدى ترامب: لن أقبل بإنهاء قيود «كورونا» في الولاية إذا أمر الرئيس...
دولى
بالصور: أمطار غزيرة وسيول فى صنعاء باليمن (شاهد)
عربى
«القيادة العامة» تعلن تحرير روماني مختطف من حقل الشرارة منذ يوليو 2018
ليبيا
خبير يطلب إبقاء الملاعب والصالات في ألمانيا مغلقة لـ18 شهرا
منوعات
ترامب يوضح موقفه من إقالة الطبيب أنتوني فاوتشي ويفتح جبهة خلاف مع وسائل إعلام
دولى
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم يتوصل لسبب الإصابة بسرطان الثدي