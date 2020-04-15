دراسة تكشف كيف يصيب «كورونا» ضحاياه من الطواقم الطبية

التقط أكثر من نصف المصابين بفيروس «كورونا» من العاملين في مجال الرعاية الصحية الفيروس، على الأرجح، من خلال التعامل مع مرضى مصابين أو زملائهم، حسب بيانات جديدة للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض.

وتسلط النتائج الضوء على ضرورة تحسين سبل الحماية لمن يعملون في الصفوف الأمامية من الإصابة بالعدوى، في الوقت الذي تواجه في المستشفيات حشودا من المرضى المصابين بمرض «كوفيد-19» الناجم عن فيروس «كورونا المستجد»، وفق «رويترز»، الأربعاء.

وأوصى التقرير الأسبوعي للمراكز الأميركية بشأن المرضى والوفيات، بضرورة فحص العاملين في مجال الرعاية الصحية لمعرفة إن كانوا يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة أو من أعراض إصابة بالجهاز التنفسي في مستهل نوبات عملهم.

طالع: «ميديبوت».. روبوت يعاون الأطباء في معركة «كورونا»

وكذلك يجب إعطاؤهم الأولوية في الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا»، مع تزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية الملائمة وتدريبهم على استخدامها وحثهم على عدم العمل إذا شعروا بأي أعراض مرضية.

وتتوقع المراكز ظهور المزيد من حالات الإصابة بفيروس «كورونا» بين الطواقم الطبية مع تزايد انتشار فيروس «كورونا» في البلاد.