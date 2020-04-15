جندي في الـ99 من عمره ينتصر على «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 10:06 صباحا
الجندي البرازيلي السابق إرماندو بيفيتا أثناء خروجه من المستشفى في برازيليا في 14 أبريل 2020 (أ ف ب)

بعد ثمانية أيام من مكوثه في المستشفى، خرج جندي برازيلي سابق (99 عاما) وشارك في الحرب العالمية الثانية من المستشفى العسكري في برازيليا الثلاثاء بعد تعافيه من كوفيد-19.

وتقول دراسة نشرت فى مجلة جاما JAMA، إن معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد يبلغ 15% في كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 80 في مقابل 2.3% بشكل عام، حسب دراسة نشرتها مجلة «جاما».

وغادر إرماندو بيفيتا الذي خدم في فوج المدفعية البرازيلي في أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية، المستشفى على وقع موسيقى عسكرية والتصفيق، حسب «فرانس برس»، الأربعاء.

ولدى مغادرته المكان كان بيفيتا معتمرا قبعة خضراء ورافعا ذراعيه في الهواء كدليل على هزيمته المرض، وقال: «كانت معركة ضخمة بالنسبة لي، وأكبر مما كانت عليه المعارك في الحرب. ففي الحرب تقتل لتعيش، أما هنا، فعليك أن تقاتل لتعيش وتخرج من هذه المعركة فائزا».

طالع: دراسة تحدد أكثر الفئات عرضة لـ«كورونا»

وأوضح الجيش أن بيفيتا خدم في فوج المدفعية البرازيلي، بعد وقت قصير من دخول البلاد الحرب إلى جانب الحلفاء.

وأضاف في بيان «فاز في معركة أخرى، هذه المرة ضد فيروس كورونا المستجد»، لافتا إلى أن بيفيتا أخرج من المستشفى في الذكرى الخامسة والسبعين لحملة البرازيل الناجحة في منطقة مونتيزي الإيطالية.

والبرازيل هي البلد الأكثر تضررا في أميركا اللاتينية من كوفيد-19 الذي أودى حتى الآن بحياة 1532 شخصا وفقا لحصيلة جامعة «جونز هوبكنز».

وقد يصاب كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون حالات طبية سابقة مثل مرض السكرى، أو سرطان الرئة، بسهولة بعدوى فيروس كورونا، بسبب انخفاض مناعتهم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

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