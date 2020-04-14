تايلاند تحمي المواليد الجدد بواقيات للوجه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 03:03 مساء
مولود جديد مجهز بواق لوجه في مستشفى برارام 9 في بانكوك في تايلاند (أ ف ب)

تستخدم مستشفيات في بانكوك واقيات وجه للمواليد الجدد في حاضناتها للحؤول دون انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وسجلت في تايلاند 2613 إصابة بالفيروس و41 حالة وفاة، وهو عدد متدنٍ نسبيًّا رغم أنها كانت أول دولة يصل إليها الفيروس خارج الصين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

واتخذت إجراءات إقفال تام في بانكوك، ما أدى إلى إلغاء مهرجان رأس السنة التايلاندية، سونغكران، الصاخب خلال الأسبوع الحالي، في حين أن حظر التجول يفرغ الشوارع، إلا من السيارات المستخدمة في التنقلات الضرورية.

واُتًّخذت إجراءات استثنائية أيضًا في مستشفى «برارام 9»، حيث يجهز المواليد الجدد بواقيات وجه في إجراء احترازي حذت حذوه مستشفيات أخرى في العاصمة.

وصمم المستشفى دروع الوجه الصغيرة لاستخدامها عندما يُنقل الرضيع من المستشفى إلى البيت.

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