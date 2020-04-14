عالم فيزيولوجيا عصبية يوضح آثار الحجر المحتملة على الدماغ

صورة لثنائي يتبادل القبل على خلفية برج إيفل في باريس (أ ف ب)

يرى رودولفو ييناس، الخبير الكبير بالدماغ، أنه ما أن يتجاوز العالم جائحة «كورونا»، ستعود القبلات والعناق بين البشر ولن يترك الحجر أي أثر على وظائف الدماغ.

خبير الفيزيولوجيا العصبية الكولومبي الحامل الجنسية الأميركية (85 عامًا) بشعره الأبيض المبعثر على طريقة إينشتاين، هو من الأشهر في العالم في هذا المجال، حسب «فرانس برس».

وعمل لحساب وكالة الفضاء الأميركية وترأس دائرة الفيزيولوجيا والعلوم العصبية، في كلية الطب في جامعة نيويورك، حيث يزال يدرس.

وهو ألف كتاب «الدماغ وأسطورة الأنا» الذي يصفه فيه الكاتب الكولومبي الحائز جائزة نوبل للآداب، غابرييل غارسيا ماركيز، على أنه عالم يتمتع بـ«ذكاء شرس» و«إبداع نهم». ورشح للفوز بجائزة نوبل للطب.

وتسمح له الأبحاث التي أجراها على مدى عقود على الدماغ البشري، لا سيما الخلايا العصبية، بالتأكيد أن التجارب الصعبة الناجمة عن فيروس «كورونا المستجد» ستتلاشى.

ويعيش محجورًا في منزله في كايب كود في شمال شرق الولايات المتحدة، حيث يمضي وقته في الكتابة ومراقبة النجوم ليلاً. وقد تشارك مع وكالة «فرانس برس» عبر الهاتف رأيه حول تأثير جائحة «كوفيد-19».

ماذا يقول علم الفيزيولوجيا العصبية عن كوفيد-19؟

- الأمر يتعلق بفيروس معقد للغاية، إلا أنه ليس بخطورة إصابة جرثومية (..) وهو موقت وسيزول. فهو ليس مشكلة بعمق مشكلة ناجمة عن حرب يتبادل فيها الناس الكره والقتل.

هل يمكن لهذا الفيروس أن يغير طريقة ترابطنا في ما بيننا؟

كلا كلا، لا. عندما سيزول الوباء بعد أربعة أو خمسة أشهر سننسى كما نسينا الجوائح الأخرى (...) هذه ليست مشكلة. هو يتسبب بوفيات وبالحزن والصعوبات العابرة المحلية، ومن ثم تختفي هذه الصعوبات.

هل تظن أن الناس سيتحفظون على التماس المباشر؟

نعم إن ذلك سيخيفهم لبضعة أسابيع. إلا أن العلاقة بالآخرين مهمة للغاية. وما أن يتمكن الناس من تبادل القبلات من دون أن يصابوا بأي مكروه سيعاودون التقبيل. وإلا كيف لنا أن نستمر؟

ما آثار الحجر المحتملة على الدماغ؟

لا آثار شرط عدم القيام بأشياء غريبة. التوقف عن العمل لا يلحق الأذى بالدماغ. بطبيعة الحال من الأفضل استخدامه. بدأ الناس في منازلهم يقومون بأشياء ويخترعون ويبتكرون ويكتبون. الأمر ليس بخطر عندما نتحدث عن أشهر، بعكس السنين، إلا أن شهرين أو ثلاثة فننساها بسرعة.

البعض يشتكي من أن العزل يؤثر على نومهم أو تركيزهم

نعم بالتأكيد يستمر ذلك ثلاثة إلى أربعة أيام، ومن ثم يتخلى النظام عن كل ذلك.. إنها محطات هيستيرية موقتة. يقول الناس إنهم يموتون من الملل لكن هذا غير صحيح الملل غير مميت.