جدل حول تعليق حق الإجهاض بسبب «كورونا»

ناشطون مناوئون للإجهاض يحاولون إعاقة مسيرة لمؤيدين للحق بهذه الممارسة في واشنطن في 22 يناير 2019 (أ ف ب)

بعد تعليقه منذ تفشي وباء كورونا، طالب مدافعون عن الحق في الإجهاض المحكمة العليا الأميركية، بالتدخل الطارئ لإرغام ولاية تكساس على إعادة هذا الحق.

وهذا أول التماس متصل بفيروس كورونا المستجد يصل إلى الهيئة القضائية الأعلى، التي تعمل بالمراسلات المكتوبة حصرا منذ ما يقرب من شهر، وفق «فرانس برس»، الاثنين.

وسيتعين على هذه المحكمة التي شرّعت عمليات الإجهاض في قرار تاريخي أصدرته سنة 1973 عُرف باسم «رو ضد وايد»، الحسم ما إذا كان في إمكان ولاية ما تعليق العمل بهذا التشريع، بدعوى وجود وضع طارئ على صعيد الصحة العامة.

وسيشكل هذا الملف اختبارا للمحفل القضائي الأميركي الأكبر، الذي شهد تغييرات عميقة منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وكان الملياردير الجمهوري وعد خلال حملته الانتخابية بتعيين قضاة معارضين للإجهاض في المحكمة العليا، وأدخل إلى هذه الهيئة مذاك قاضيين جديدين (من أصل تسعة).

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ويتناول الطلب قرار تكساس (التي حذت حذوها ولايات محافظة أخرى لاحقا) إدراج عمليات الإجهاض ضمن التدخلات الطبية غير الطارئة المحظورة في ظل انتشار وباء كوفيد - 19.

وينادي المدعي العام في الولاية غريغ أبوت بتعليق هذه العمليات، للإبقاء على توافر أسرّة المستشفيات لمرضى كوفيد - 19 وعدم استنفاد التجهيزات الطبية الواقية.

وسارع المدافعون عن الإجهاض إلى اللجوء للقضاء، منددين بما يعتبرونه استغلالا للأزمة الصحية لغايات «عقائدية».

وأشار هؤلاء إلى أن عمليات الإجهاض هي من التدخلات الجراحية غير القابلة للتأجيل، كما أن أكثريتها تحصل في بداية فترة الحمل بالاستعانة بأدوية، كما أن نساء تكساس الراغبات في إنهاء الحمل لديهن سيتوجهن بلا شك إلى ولايات مجاورة ما يزيد خطر تفشي الفيروس.

وأيّدت محكمة فدرالية هذا الطلب مرتين، غير أن هذه القرارات أبطلت في محكمة الاستئناف.