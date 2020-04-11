أقنعة تعتمد على النحاس لمقاومة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 03:28 مساء

طورت شركتان تشيليتان نماذج من الأقنعة بإضافة جزيئات نانوية نحاسية إليها، يمكن استخدامها للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وتفيد دراسات نشرتها مجلة «نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن» وجامعات كاليفورنيا ولوس أنجليس وبرينستون، أنه يمكن لفيروس «كورونا» المستجد البقاء بين يومين وثلاثة أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، وما لا يقل عن 24 ساعة على الورق المقوى أو الكرتون إلا أنه يختفي خلال أربع ساعات على الأسطح النحاسية، حسب «فرانس برس».

وتراهن تشيلي أكبر منتج للنحاس في العالم، على الخصائص المطهرة لهذا المعدن، التي تقضي على البكتيريا والفيروسات والفطريات بشكل فعال.

ودخلت شركة «كوبر 3دي» مجال الأقنعة القابلة لإعادة الاستخدام، وصنعت أقنعة من البوليمر حقنت فيه جسيمات نانوية نحاسية.

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وتحتوي هذه الأقنعة على نظام تنقية يمكن نزعه، ويمكن تصنيعه باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، كما يمكن استبداله.

وقال دانيال مارتينيز، أحد المبادرين في المشروع، الذي يبحث عن تمويل لتصنيع هذه الأقنعة على نطاق واسع بسعر بيع متوسط يبلغ 25 دولارا لكل منها، إن الجسيمات النانوية النحاسية «تدمر الحمض النووي للفيروس أو البكتيريا في عملية سريعة وفعالة للغاية».

كما تقوم شركة تشيلية أخرى وهي «ذي كوبر كومباني» المتخصصة في المنسوجات بتصنيع الأقنعة باستخدام أقمشة مزخرفة بجزيئات نانوية من النحاس.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة لوز بريسينيو: «ننتج ما بين 15 ألفا و20 ألف قناع من القماش مع جزيئات نانوية نحاسية أسبوعيا وقد بعناها كلها».

وأوضحت بريسينيو التي تبيع منتجاتها في تشيلي لشركات التعدين والاتصالات مقابل عشرة دولارات للقطعة الواحدة، أن هذه الأقنعة القابلة للغسل وإعادة الاستخدام وهي مماثلة للأقنعة الجراحية، مصنوعة من الأسلاك النحاسية المعتمدة.

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