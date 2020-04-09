أول إصابة بـ«كورونا» لدى قبائل يانومامي في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 02:43 مساء
أطفال من إثنية يانومامي للسكان الأصليين في البرازيل، 22 مارس 1998 (أ ف ب)

سجلت إصابة أولى بفيروس «كورونا» المستجد لدى قبائل يانومامي للسكان الأصليين في البرازيل، وهي لفتى في الخامسة عشرة من العمر، بحسب ما أكد وزير الصحة البرازيلي، لويز هنريكي مانديتا.

وقال مانديتا خلال مؤتمر صحفي: «اليوم سجلنا حالة مؤكدة في صفوف قبائل يانومامي، ما يثير قلقا كبيرا لدي»، وفق «فرانس برس».

وأدخل الفتى إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى العام في بوا فيستا عاصمة ولاية رورايما «شمال».

ومع هذه الحالة الجديدة، بات ما لا يقل عن سبعة برازيليين من السكان الأصليين مصابين بالفيروس، وفق صحيفة «أو غلوبو».

وجرى الإبلاغ عن أول حالة مؤكدة لدى هؤلاء في الأول من أبريل، وهي شابة من إثنية كوكاما تبلغ عشرين عاما، وتعمل في الجسم الطبي في سانتو أنتونيو دو إيسا في ولاية الأمازون شمال البرازيل.

وتضم قبائل يانومامي نحو 27 ألف شخص في البرازيل، غير أن أعداد المنتمين إليها على غرار إثنيات أخرى تراجعت كثيرا في السبعينات، بفعل الأمراض التي نشرها المستعمرون الأوروبيون، وبفعل وصول منقبين عن الذهب لم يراعوا خصوصية هذه الشعوب.

وتضم البرازيل نحو 800 ألف شخص من السكان الأصليين من أكثر من 300 إثنية.

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