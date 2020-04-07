«الصحة العالمية» تحذر من تخفيف تدابير احتواء «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 03:45 مساء
متخصصون في الصين يحاولون التأكد من فعالية لقاح لعلاج فيروس «كورونا» (الإنترنت)

قد تسجل بعض الدول تراجعا في عدد الإصابات أو الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد_19»، غير أن التراجع أو التخفيف من إجراءات مواجهة الوباء قد تشكل انتكاسة كبيرة.

وقال ناطق باسم منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن المنظمة ليس لديها توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء فيروس «كورونا»، لكنها تحث على عدم رفع هذه الإجراءات قبل الأوان، حسب «رويترز».

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وأوضح الناطق باسم المنظم، كريستيان ليندميير، في مؤتمر صحفي افتراضي: «أحد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا».

وأضاف: «الأمر يشبه كونك مريضا.. إذا خرجت من الفراش مبكرا وركضت قبل الأوان فأنت تخاطر بأن تتعرض لانتكاسة وتعاني من مضاعفات».

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