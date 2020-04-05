الروبوتات جنود في معركة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 09:41 صباحا
أفراد من الطاقم الطبي يقفون خلف روبوت في مستشفى سيركولو دي فاريزي في إيطاليا في 3 أبريل 2020 (أ ف ب)

تعد أكثر الأمور التي سببت الألم للإيطاليين هو رؤية عشرات الأطباء والممرضين يموتون، نتيجة محاولتهم إنقاذ عشرات الآلاف من مرضى «كورونا»، الذين انتهى بهم الأمر فجأة في المستشفيات عبر شمال إيطاليا الذي ضربه الوباء.

فيما تتحقق حاليا روبوتات جديدة من نبض المرضى الموصولين بجهاز التنفس الصناعي، في مستشفى فاريزي في لومبارديا، بؤرة انتشار وباء كوفيد 19 في البلاد، وفق «فرانس برس».

وقالت الجمعية الطبية في البلاد، الجمعة، إن 70 طبيبا على الأقل لقوا حتفهم لأسباب مختلفة منذ أن سجلت إيطاليا أول وفاة بفيروس كورونا في 21 فبراير.

وينبع الخوف من أن الغالبية العظمى من هؤلاء كانت لتكون على قيد الحياة اليوم لو أنها كانت محمية بشكل أفضل.

لذلك، استحصلت مستشفى سيركولو دي فاريزي على ستة من هذه الروبوتات الأنيقة والبسيطة التي تسير على عجلات.

طالع: البشرية تحشد قواها في حرب «كورونا»: أميركا تتأهب والصين تكرم ضحاياها وعزل صارم حول العالم لنصف سكان الأرض

ويقول الأطباء إن الروبوتات ترسم البسمة على وجوه المرضى الصغار في السن، لكن هدفها الحقيقي هو المساعدة في إنقاذ الأطباء ووقايتهم من التقاط العدوى ونشرها.

وقال مدير وحدة العناية المركزة في المستشفى فرانشيسكو دينتالي: «الروبوتات آلات تساعد الطواقم الطبية من دون كلل كما أنها ليست معرضة للإصابة بالفيروس والمرض».

وتسمح القراءات التي يستحصل عليها من الآلات للأطباء بالبقاء خارج وحدات العناية المركزة، ومراقبة العلامات الحيوية للمرضى على شاشات الكمبيوتر من غرف منفصلة.

سجلت إيطاليا 14681 حالة وفاة حتى الآن، وهو أعلى مستوى عالميا، ومن المرجح أن يرتفع العدد خلال نهاية الأسبوع ليصبح 15 ألفا.

ويشكك الأطباء في الأرقام الرسمية ويعتقدون أن العدد الحقيقي للوفيات قد يكون الضعف في فاريزي.

ويتوقع أن تبقى إيطاليا تحت الإغلاق التام، حتى نهاية الشهر على الأقل.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

630 وفاة بـ«كوفيد-19»في نيويورك في حصيلة يومية قياسية
دولى
اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» تحذر من مخاطر الألغام الأرضية في ليبيا.. وتنصح ...
ليبيا
بعثة الاتحاد الأوروبي: الليبيون عليهم إيقاف العنف.. و«كورونا» العدو الأول
ليبيا
الجازوي: تسجيل حالات إصابة عديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا خلال الأيام المقبلة
ليبيا
السعودية: لم ننسحب من صفقة «أوبك+» وموقفنا من النفط الصخري معروف
اقتصاد
«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمامات في الأماكن العامة.. وترامب:...
دولى
4 أعضاء بـ«المركزي» يطالبون بإيقاف الصديق الكبير
ليبيا
مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
«المركزي» يرد على بيان «الرئاسي» بدعوة مؤسسات الدولة كافة لـ«توحيد جهودها» في ...
ليبيا
ليبيا تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الورع الشيخ محمود حسين بوهدمة
ثقافة وفن
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السفير الأميركي لدى ليبيا لـ«بوابة الوسط»: هذا هو موقف الولايات المتحدة من الوضع في ليبيا