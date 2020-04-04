شربوا الكحول للوقاية من «كورونا».. فماتوا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 01:52 مساء
متسوقون يضعون أقنعة خوفًا من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في إحىد الأسواق في ليما في الثاني من أبريل 2020 (أ ف ب)

كشفت السلطات البيروفية وفاة 16 شخصًا على الأقل في منطقة نائية، بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، اعتقدوا أنها تمنع الإصابة بمرض «كوفيد-19».

ونقلت وكالة أنباء «أندينا» عن سلطات صحية في منطقة هوانكافيليك، التي تبعد 400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة ليما: «أُدخل هؤلاء المرضى مستشفى ليركاي في 28 مارس بعدما شربوا الكحول من أجل منع الإصابة بفيروس كورونا (...) وهذا الأمر أدى إلى وفاة 16 شخصًا».

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وأوضحت الوكالة أن الشرطة «صادرت المشروبات الكحولية»، التي كانت تبيعها «مؤسسة ذات سمعة مشكوك فيها»، حسب «فرانس برس».

وقالت الحكومة الإقليمية: «إن الأعراض التي ظهرت لدى المتوفين كانت أعراض تسمم».

ومنذ 16 مارس، فرضت السلطات البيروفية تدابير عزل إلزامي، وحظرت التجول الليلي في محاولة للحد من تفشي الوباء، الذي أصاب حتى الآن 1595 شخصًا في هذا البلد وقتل 61 آخرين، وفقًا لأرقام رسمية.

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