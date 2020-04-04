بريطانيا تطارد 14 منتجا وهميا لعلاج «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 12:10 مساء
السلطات البريطانية تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا (الإنترنت)


بدأت السلطات البريطانية شن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس «كورونا»، الذي ليس له حاليًا علاج محدد مرخص، وفق منظمة الصحة العالمية.

وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، السبت، إنها تتحرى عن 14 منتجًا وهميًّا أو غير مرخص لعلاج «كوفيد-19» وهو المرض التنفسي الناجم عن فيروس «كورونا»، حسب «رويترز».

وتشير أحدث إحصاءات إلى أن 3605 بريطانيين توفوا حتى الآن بسبب «كورونا»، وقال خبراء إن عدد الوفيات سيواصل الارتفاع إلى أن تسري تدابير العزل العام التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة، وتؤدي إلى إبطاء انتشار المرض خلال الأسابيع المقبلة.  وأضافت الوكالة أنها تتحرى عن معدات زائفة للاختبار الذاتي وأدوية معجزة.

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وقالت ليندا سكاميل المسؤولة في وكالة تنظيم الأدوية «لا تخدعكم عروض المنتجات الطبية الموجودة على الإنترنت للمساعدة في منع كوفيد-19 أو علاجه».

وأضافت: «لا يوجد علاج مجاز رسميًّا لعلاج أو منع كوفيد-19 ومن ثم فإن أي ادعاء لفعل ذلك غير مجاز، وليس لديه موافقات تنظيمية ضرورية كي يتم بيعه في سوق المملكة المتحدة».
 

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