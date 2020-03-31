تجربة سريرية للقاح لشركة «جونسون أند جونسون» ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 05:22 مساء
تجربة سريرية للقاح لشركة «جونسون أند جونسون» ضد «كورونا» (أ ف ب)

أعلنت شركة الصيدلة «جونسون أند جونسون» أنها ستجري تجارب سريرية على البشر للقاح محتمل ضد فيروس «كورونا» المستجد بحلول سبتمبر، وقد يصبح جاهزا للاستعمال مطلع العام 2021.

وقالت المجموعة الأميركية في بيان إنها وقعت اتفاقا مع هيئة البحث المتقدم والتطوير في مجال الطب الحيوي التابعة للحكومة الأميركية، لاستثمار مليار دولار لهذا الغرض، وبدأت الشركة العمل في يناير على لقاح اختباري، مستخدمة التقنية المعتمدة في تطوير لقاح محتمل ضد فيروس «إيبولا»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتقوم هذه التقنية على الخلط بين فيروس الإنفلونزا العادي غير القادر على التكاثر مع أجزاء من «كوفيد-19» في محاولة لتحفيز استجابة مناعية لدى الإنسان، وقال المدير العلمي في الشركة بول ستوفيلز: «لقد اختبرنا عدة لقاحات محتملة على حيوانات لاختيار الأفضل من بينها، واستغرق الأمر 12 أسبوعا».

ولم تتوصل شركات الصيدلة حتى الآن إلى أي لقاح فعال ضد فيروسات تندرج في إطار عائلة «كورونا»، إلا أن المسؤول اعتبر أن الفرصة متاحة هذه المرة، لأن الفريق العامل عليه هو نفسه الذي كان يطور لقاحا محتملا لفيروس «سارس» في 2002-2003، وتوقف عمل هذا الفريق بسبب السيطرة على الوباء بعدما تسبب بوفاة 800 شخص.

وأوضح ستوفيلز: «السؤال المطروح هو هل نحمي من الإصابة أو من شكل خطر من المرض؟ فبالنسبة للكثير من الأمراض مثل الإنفلونزا يكون اللقاح السنوي للحماية من الشكل الخطر منها وليس من الإصابة دائما»، وقالت «جونسون أند جونسون» إنها تعزز قدرتها على الإنتاج في الولايات المتحدة ودول أخرى لتوفير أكثر من مليار جرعة من اللقاح عبر العالم، وتعمل الشركة أيضا على علاجات مضادة لفيروس «كورونا».

وباشرت شركة «موديرنا» الأميركية من جهتها تجارب سريرية على لقاح، على غرار المجموعة الصينية «كانسينونبايو».

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