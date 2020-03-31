الصحة العالمية: كورونا أبعد ما يكون عن الانتهاء في آسيا

المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ في منظمة الصحة العالمية تاكيشي كاساي (الإنترنت)

قطعت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بأن وباء فيروس كورونا المستجد «أبعد ما يكون عن الانتهاء» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ في منظمة الصحة العالمية، تاكيشي كاساي، إن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى، وفق «رويترز».

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وأوضح تاكيشي كاساي أنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا.

وأضاف في إفادة إعلامية عبر الإنترنت أنه ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

وحذر كاساي الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي وإلا فإن الفيروس قد يعود مجددا.