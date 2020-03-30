كشف العلاقة بين الإصابة بـ«كورونا» وفقدان حاسة الشم

يفقد بعض المصابين بعدوى «كوفيد-19» قدرتهم على الشم والتذوق، وهو ما استرعى انتباه الباحثين حول العالم، لمعرفة الأسباب وراء ذلك.

ووجدت دراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد ونشرت، السبت، للبيانات الجينومية للإنسان والفئران، أن خلايا معينة في الجزء الخلفي من الأنف تحتوي على بروتينات مميزة الشكل يستهدفها فيروس كورونا لغزو الجسم، وقالوا إن إصابة هذه الخلايا يمكن أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تغيّر حاسة الشم، حسب «سكاي نيوز عربية».

وسبق وأن أشار أطباء في مختلف أنحاء العالم إلى أعراض ظهرت عند مرضى مصابين بالفيروس عانوا من فقدان كلي أو جزئي مفاجئ وغير مبرر للرائحة والطعم.

وكان نجم بطولة كرة السلة الأميركية، الفرنسي رودي عوبير، أشار إلى مثل هذه الأعراض عندما أصيب بالعدوى.

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وقالت الأكاديمية الأميركية لطب الأنف والأذن والحنجرة، في 22 مارس، إن الحالات، المعروفة طبيا باسم فقر حاسة الشم وخلل في التذوق تعتبر «أعراضا مهمة» مرتبطة بوباء كوفيد-19.

واقترحت الأكاديمية إضافة هذه الأعراض إلى قائمة أدوات الفحص للعدوى المحتملة من فيروس كورونا الجديد، حسب وكالة «بلومبيرغ».

وبيّنت الأكاديمية أن الأشخاص الذين يعانون هذه الأعراض في حالة عدم وجود أسباب معروفة أخرى، يجب أن يفكروا في العزلة الذاتية وإجراء الاختبار الخاص بفيروس كورونا.

وقال الأستاذان في قسم علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد، ديفيد بران وسانديب روبرت داتا، إن الالتهاب في تجويف الأنف الناجم عن العدوى المسببة للوباء قد يعيق حاسة الشم، لكنهما أشارا كذلك إلى احتمال أن يصيب الفيروس الخلايا الموجودة في الظهارة الشمية ويلحق بها الضرر، الأمر الذي يؤثر سلبا على وظيفة الشم الطبيعية.

أما منظمة الصحة العالمية فأعلنت أنها لا تستطيع حتى الآن التأكيد بثقة مطلقة أن هذه الأعراض يمكن أن تشكل دليلا قاطعا على وجود المرض، الذي ينتج من الإصابة بفيروس كورونا.