بدائل «منزلية» للأقنعة الطبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 10:12 صباحا

في وقت يعاني فيه العالم نقصا في الأقنعة الواقية مع انتشار فيروس كورونا المستجد، كشف أخصائي روسي نظائر أخرى يمكن توفيرها منزليا.

وقال أخصائي المناعة رئيس معهد أبحاث اللقاحات والأمصال الروسي، ميخائيل كوستينوف، إنه للوقاية من فيروس كورونا وأمثاله يمكن استبدال الأقنعة الطبية بنظائر يدوية الصنع من القماش أو الصوف، وفق «روسيا اليوم» عن «نوفوستي».

وأوضح كوستينوف أن «هذه المواد أيضا جيدة، ولكنها تحتاج إلى الغسل دوريا وبانتظام في كثير من الأحيان، كل ساعتين، وأن يتم تبديل خمسة أقنعة في اليوم على الأقل».

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وأوصى رئيس معهد أبحاث اللقاحات والأمصال، «بعد غسل القناع يجب كيه على درجة حرارة مرتفعة».

ومع أنه لا يمكن مقارنة الأقنعة منزلية الصنع بالأقنعة الطبية الخاصة، أوضح الأخصائي: «لكن هذا أفضل من لا شيء».

وأشار الطبيب إلى أنه إضافة إلى ذلك، تعد أقنعة التنفس التي يستخدمها عمال البناء بديلا جيدا للأقنعة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يضطرون إلى الاتصال بالأشخاص المصابين.

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، حتى صباح الأحد سجل أكثر من 664 ألف مصاب حول العالم، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.

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