شركة نوفارتس: علاج الملاريا أكبر أمل في مواجهة «كورونا»

فاس ناراسيمهان الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس (الإنترنت)

كشف الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس، فاس ناراسيمهان، أن دواء «هيدروكسيكلوروكوين» المستخدم في علاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل، هو أكبر أمل للشركة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حسب تصريحاته إلى صحيفة «زونتاج-تسايتونج» السويسرية.

وتعهدت الشركة بمنح 130 مليون جرعة وتدعم التجارب الإكلينيكية اللازمة، قبل إقرار استخدام الدواء في علاج فيروس كورونا. وسبق أن روج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهذا الدواء كعلاج محتمل للفيروس الجديد، وفق «رويترز»، الأحد.

طالع: روسيا تعلن تطويرها علاجا فعالا لمرضى «كورونا»

وأوضح ناراسيمهان للصحيفة قائلا: «الدراسات قبل الإكلينيكية على الحيوانات وكذلك البيانات الأولى من الدراسات الإكلينيكية تظهر أن هيدروكسيكلوروكوين يقتل فيروس كورونا... نحن نعمل مع المستشفيات السويسرية على بروتوكولات العلاج الممكنة للاستخدام الإكلينيكي للدواء ولكن من السابق لأوانه قول أي شيء بشكل قاطع».

وتبحث الشركة حاليا عن مكونات دوائية فعالة إضافية لإنتاج المزيد من هيدروكسيكلوروكوين، إذا نجحت التجارب الإكلينيكية.