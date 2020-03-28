بلجيكا تعلن إصابة قطة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 01:49 مساء
قطة مقنعة في الصين (أرشيفية: الإنترنت)

نشرت وسائل إعلام عدة خبرا حول إصابة قطة بفيروس «كورونا» المستجد، انتقل إليها من خلال مالكها، في بلجيكا.

وقال إيمانيل أندريه، ممثل المقر الرئيسي لمكافحة الفيروسات التاجية، في مؤتمر صحفي: «وجد زملاؤنا من الكلية البيطرية في لييج أن القطة التي أصيب مالكها بالفيروس التاجي أصيبت بالعدوى منه، وتم تأكيد الأعراض والإصابة»، وفق «سبوتنيك»، الجمعة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال السلطات ترغب في وضع تدابير وقائية لأصحاب الحيوانات الأليفة الذين أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، بالوباء العالمي، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس «كورونا» في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.

وتعاني القطة المصابة من الإسهال والتقيؤ ومشاكل في التنفس، وقال البروفيسور، ستيفن فان جوت، إن الباحثين وجدوا الفيروس في براز القطة، كما قالت صحيفة «بروكسل تايمز»، إنه لم يتم تقديم أى معلومات عن ظروف القطة أو مالكها، وذلك وفقًا لما نقل «اليوم السابع» عن صحيفة «نيويورك بوست».

فيما تصر منظمة الصحة العالمية على أنه لا يوجد دليل على أن كلبًا أو قطًّا أو أي حيوان أليف يمكنه نقل «COVID-19» إلى البشر.

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