ترامب عن دواء محتمل لـ«كورونا»: هبة من الله

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب)

يخضع عقار مضاد للملاريا للاختبارات حاليًا، لمعالجة مرضى فيروس «كورونا المستجد»، فيما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه قد يكون «هبة من الله»، لوقف الوباء المنتشر عالميًّا.

الأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن إدارته تعمل بشكل كبير على توسيع إمكانية الحصول على هيدروكسي كلوروكين وكلوروكين، إثر دراسات أولية واعدة في فرنسا والصين وجدت أن حالة مرضى بـ«كوفيد-19» تحسنت بعد استعمال العقارين، وفق «فرانس برس».

وناشد عديد العلماء، بمَن فيهم كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، الناس التريث إلى التثبت من الأمر عبر اختبارات سريرية أشمل، تصادق على نتائج الدراسات ذات النطاق الضيق.

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لكن ترامب لم يظهر مثل هذا التحفظ خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الإثنين، قائلاً: «يبدو أن هيدروكسي كلوروكين وكذلك زي-باك يشكلان توليفة جيدة جدًّا جدًّا».

وأضاف: «هناك احتمال كبير بأن يكون لهما تأثير هائل، وسيكون ذلك هبة من الله. إن كانا فعالين فسيغير ذلك قواعد اللعبة بشكل كبير»، مشيرًا إلى مثال لمريض بالفيروس تعافى إثر معالجته بالدواء المذكور.

لكن شبكة «إن بي سي» الأميركية ذكرت أن امرأة في ولاية أريزونا انتهى بها المطاف في المستشفى، بينما توفي زوجها إثر تناولهما جرعة من كلوروكين كانا يستخدمانه لمعالجة سمكة يربيانها في المنزل بعدما سمعا حديث ترامب عن الأمر.

ونقلت القناة عن المرأة التي لم يذكر اسمها: «رأيت الدواء على الرف وتساءلت أليس هذا هو الدواء الذي يتحدثون عنه في التلفاز؟».

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وذكرت شركة تعنى بتزويد الخدمات الصحية مقرها فينيكس وتدعى «بانر هيلث»، على موقعها أن «رجلاً توفي ونُقلت زوجته إلى المستشفى في حالة حرجة، وكلاهما في الستينات من عمرهما، بعدما تناولا فوسفات كلوروكين، وهو مادة تستخدم عادة في تنظيف أحواض السمك». وحذرت الشركة من استخدام العامة للمادة لمعالجة أنفسهم من «كوفيد-19» أو لدرء الإصابة به، حسب «فرانس برس».

وانتقد علماء ترامب لترويجه للعقارين بما قد يؤدي إلى نقص بالنسبة للأميركيين، الذين بحاجة إليهما لمعالجة داء الذئبة الجلدي والتهاب المفاصل.

ومن المنتظر أن تباشر نيويورك، الثلاثاء، تجارب سريرية لمعالجة مرضى عبر مزج هيدروكسي كلوروكين مع أزيثرومايسين، وهو مضاد حيوي يستخدم للقضاء على عدوى بكتيرية ثانوية.

وبشكل منفصل، أعلن نائب الرئيس مايك بنس توفر أجهزة فحص ذاتي للكشف عن المرض عن طريق أخذ عينات من الأنف، هذا الأسبوع، بما يخفف عن كاهل النظام الصحي الذي يتحمل أعباء فوق طاقته.

وفي الوقت الحالي، فإن الفحص يتم من خلال فريق طبي، يتوجب عليه ارتداء ملابس واقية غير متوفرة بالشكل الكافي.

وتوفي 560، بينما أُصيب 44 ألف شخص بالفيروس، في الولايات المتحدة، طبقًا لإحصاءات مستشفى جامعة جونز هوبكنز.