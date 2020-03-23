تعرف على فوائد الماء البارد

غالبا لا يوجد فرق بين تأثير الماء البارد أو الدافئ على الجسم، لكن هناك بعض المواقف التي يجدر بنا التفرقة فيما بينها لتحقيق فوائد شرب الماء البارد أو الدافئ قدر المستطاع.

كثير منا يفضل شرب الماء البارد وبالأخص خلال أيام الصيف وعند ممارسة التمارين الرياضية، حسب «ويب طب».

وهنا تكمن أهم فوائد شرب الماء البارد:

خلال ممارسة النشاط البدني ترتفع درجة حرارة الجسم، لذلك يساعد شرب الماء البارد في خفض حرارة الجسم وإعادتها للوضع الطبيعي.

في الصيف وبالأخص خلال أيام الصيف الحارة يعتبر شرب الماء البارد هاماً للتخلص من ارتفاع درجة حرارة الجسم وبالأخص إن كنت في خطر الإصابة بضربة الحرارة (Heat stroke).

بإمكان الجسم امتصاص الماء البارد بسرعة أكبر مقارنة بالدافئ، مما يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب إصابتك بالجفاف.

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يساعد في خسارة الوزن، حيث إن شرب الماء البارد يعمل على تحفيز وتنشيط العمليات الأيضية في الجسم الأمر الذي يساعد بدوره في خسارة الوزن.

لكن انتبه

بالرغم من وجود فوائد للماء البارد ولكن يجب التعاطي معه بحذر، فشربه أثناء تناول الطعام أو بعده على الفور يعد أمراً سيئاً، لأنه يتطلب من الجسم العمل بشكل إضافي لزيادة درجة حرارته، بالتالي تقل عملية الهضم ويرتفع خطر الإصابة بعسر الهضم.

كما من المفضل أن تتجنب شرب الماء البارد إن كنت تملك أسناناً حساسة، فالماء البارد من شأنه أن يزعج أسنانك أكثر، على العكس من شرب الماء الدافئ.