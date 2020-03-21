الأمراض المزمنة «كلمة السر» في وفيات «كورونا»

نحو 99% من وفيات «كورونا» فى إيطاليا يعانون من أمراض مزمنة (الإنترنت)

كشف باحثون أن 99% من الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد فى إيطاليا مرضى يعانون مشاكل صحية مزمنة، حسب دراسة أجرتها الخدمة الصحية فى البلاد.

ووجدت الأبحاث التى أجريت على 355 حالة وفاة أن ثلاثة فقط من الضحايا، 0.8%، كانوا شفوا من الأمراض قبل إصابتهم، وفق «ديلى ميل».

وما يقرب من نصفهم -48.5%- لديهم بالفعل ثلاثة أو أكثر من المشاكل الصحية قبل تشخيصهم بـ«Covid-19»، و25.6% كان لديهم مرضان آخران، بينما 25.1% كان لديهم واحد، حسب «اليوم السابع».

ويتماشى البحث الذي أجراه المعهد الوطني للصحة في إيطاليا مع النتائج السابقة، التي تفيد بأن الأشخاص المصابين بأمراض موجودة هم أكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس «كورونا». وأكثر هذه المشاكل شيوعًا في إيطاليا تشمل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري.

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ووجدت الدراسة أن نحو 76.1% من المرضى الذين ماتوا بسبب «كوفيد 19»، عانوا من قبل من ارتفاع ضغط الدم الشرياني.

وأكثر من الثلث 35.5% مصابون بالسكر، بينما %33.0 يعانون من مرض نقص تروية القلب، وقد عانى ما يقرب من الربع 24.5% من الرجفان الأذيني، وشملت الأمثلة الأقل شيوعًا الخرف وأمراض الكبد.

ولم يثبت العلماء بعد سبب كون الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم، أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي.