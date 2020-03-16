ليبيريا ترصد أول إصابة بفيروس كورونا

الرئيس الليبيري جورج ويا (الإنترنت)

سجلت وزارة الصحة في ليبيريا أول حالة إصابة بفيروس كورونا، الاثنين، حسب ما أعلن مسؤول بالوزارة.

وقال كبير مسؤولي القطاع الطبي فرانسيس كاتيه «أستطيع أن أؤكد أن لدينا حالة ونتعامل معها». ولم يذكر تفاصيل أخرى عن هوية المريض، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الليبيري، جورج ويا، كلمة الاثنين، بخصوص الحالة والإجراءات التي ستتخدها بلاده لمواجهة انتشار الفيروس، في ضوء المعطيات الجديدة.

حول العالم

بات عدد الوفيات في الأماكن الأخرى من العالم يزيد على حصيلة الصين إذ وصل إلى 3221، في حين يبدو أن البؤرة الأولى للمرض تمكنت من وقف انتشار الفيروس مع تسجيل 16 إصابة جديدة فقط، الإثنين، 12 منها قادمة من الخارج.

وبحسب حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس» استنادا إلى مصادر رسمية، توفي بالإجمال 6420 شخصا جراء الفيروس من أصل 159 ألفا و844 إصابة مسجلة في العالم حتى الخامسة من مساء أمس الأحد بالتوقيت العالمي.

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا باتت بؤرة الوباء. وفرض الاتحاد الأوروبي قيودا على تصدير تجهيزات الحماية الطبية لضمان تموين بلدانه داخليا.

وفرضت إسبانيا، ثاني دولة من حيث الإصابات في أوروبا، على مواطنيها لزوم منازلهم وأعلنت حال الطوارئ لمدة 15 يوما.