خبراء يكشفون الطريقة المثلى لتجنب الفيروسات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 10:28 صباحا

نقلت صحيفة «ميرور» عن بعض خبراء الصحة العديد من الإجراءات الوقائية، التي يمكن للناس استخدامها لتجنب العدوى بفيروس.

ويبدو أن العديد من الناس يلجأون إلى خيارات بديلة، على أمل حماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد، ما يجعلهم عرضة للخطر، حسب «روسيا اليوم».

وحذر المركز الوطني للطب التكميلي والتكاملي من استخدام هذه العلاجات البديلة، مؤكدا أن بعضها قد لا يكون آمنا للاستهلاك.

وأوضح أن: «بعض الناس يبحثون عن علاجات بديلة لمنع الإصابة بمرض كورونا، الذي يطلق عليه الآن اسم COVID-19، وبعض هذه العلاجات المزعومة تشمل العلاجات العشبية والشاي».

وتابع المركز: لا يوجد دليل علمي على أن أيا من هذه العلاجات البديلة يمكن أن تمنع أو تعالج المرض الذي يسببه هذا الفيروس، وفي الواقع قد لا يكون بعضها آمنا للاستهلاك».

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وفي الوقت نفسه، أكدت منظمة الصحة العالمية أن العلاجات العشبية لا ينصح باستخدامها لحماية نفسك من الفيروس.

وأضافت المنظمة: «التدابير التالية ليست فعالة ضد COVID-2019 ويمكن أن تكون ضارة، مثل: التدخين، وتناول العلاجات العشبية التقليدية، وارتداء أقنعة متعددة، وتناول الأدوية الذاتية مثل المضادات الحيوية».

وبدلا عن ذلك، فإن الوسيلة الأفضل لتجنب الفيروس هي غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، مع الإشارة إلى أن مطهر اليدين لا يعد طريقة جيدة للتخلص من الفيروس.

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