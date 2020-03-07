«كورونا»: سلسلة مقاهٍ تحظر الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام

صورة التقطت في 17 أبريل 2018 لكوب قهوة من ستاربكس أمام مقهى الشركة في واشنطن (أ ف ب)

في محاولة للتصدّي لفيروس «كورونا» المستجد، حظرت سلسلة «ستاربكس» الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام في مقاهيها في الولايات المتحدة وكندا بشكل موقت، وتوقّفت عن تقديم القهوة إلّا في الأكواب القابلة للرمي.

وقال روسان وليامز المسؤول عن سلسلة المقاهي في كلّ من الولايات المتحدة وكندا في بيان: «أوقفنا بشكل موقّت استخدام الأكواب الشخصية وتلك القابلة للغسل في مقاهينا».

وأضاف أن الزبائن الذين يجلبون أكوابهم الشخصية معهم سيستمرّون بالاستفادة من حسم قدره 10 سنتات مقدّم لهم، حسب «فرانس برس».

يندرج هذا القرار في إطار «سلسلة من التدابير الوقائية» التي اتخذتها «ستاربكس» للتصدّي للوباء الجديد، لا سيّما أن الولايات المتحدة تضمّ العدد الأكبر من مقاهي الشركة تليها الصين.

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وتتضمّن الإجراءات أيضاً القيام بأعمال تنظيفات بشكل متكرّر وتقليص رحلات العمل. وقال ناطق باسم «ستاربكس» إن «المجموعة متفائلة بأن هذا الوضع لن يكون إلّا موقّتاً».

وتظهر الأرقام الواردة في التقرير السنوي للمجموعة، أنه في العام 2018 كان نحو 1.3% من الزبائن في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يحصلون على خدمات مقاهيها بأكواب شخصية.

وتقدّر «ستاربكس» بأن ذلك أدّى إلى عدم استخدام نحو 42 مليون كوباً صالحاً للاستخدام لمرّة واحدة في العام 2018، وهو رقم من المتوقّع أن يتضاعف بحلول العام 2022.

وتركّز سلسلة المقاهي الأميركية جهودها على إعادة التدوير وخفض كمية النفايات وانبعاثات الكربون.