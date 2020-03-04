ضوابط لبيع ورق المرحاض بعد «هجوم» كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 01:58 مساء
سوبر ماركت تابع لسلسلة «وولوورث» في سيدني في 25 أغسطس 2016 (أ ف ب)

قننت أكبر سلسلة سوبر ماركت في أستراليا مبيعاتها من ورق المرحاض، بعد نقص في المخزون تسبب به الخوف من فيروس كورونا المستجد، الذي يضرب العالم منذ نهاية العام الماضي.

وفي العديد من الدول، تهافت المستهلكون على شراء هذا المنتج، تحسبا لأي نقص محتمل في الإمدادات، حسب «فرانس برس».

وقالت سلسلة «وولوورث» إنها ستفرض حدا يتمثل في أربع علب من ورق المرحاض للشخص الواحد، «لضمان حصول عدد أكبر من الزبائن على هذا المنتج».

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وأوضحت الشركة في بيان «سيساهم ذلك الإجراء في تعزيز مستويات المخزون في الوقت الذي سيزيد فيه الموردون الإنتاج المحلي لتلبية الطلب الأعلى من المعتاد».

وخلال الأيام الأخيرة، كانت بعض المنتجات في متاجر السوبر ماركت الأسترالية عرضة لـ«غارات» من السكان. وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي رفوفا خالية من منتجات مثل ورق المرحاض والمعكرونة والطعام المعلب.

كذلك، حصل نقص في الأقنعة ومعقمات الأيدي، جراء مخاوف متعلقة بتفشي فيروس كوفيد-19. وسجلت أستراليا 41 حالة مؤكدة ووفاة واحدة وهو رجل كان على متن سفينة «دايموند برنسيس».

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