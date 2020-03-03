كورونا قد يصبح «مرضا دائما»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 04:18 مساء
عمال يصنعون بدلات للوقاية من فيروس كورونا المستجد في مصنع في وندجو الصينية في 28 فبراير 2020 (أ ف ب)

نبه خبراء إلى أن فيروس كورونا «قد لا ينتهي»، بل يمكن أن يتحول إلى «مرض دائم» مثل نزلات البرد والإنفلونزا، وذلك في وقت أصاب فيه المرض أكثر من 80 ألفًا غالبيتهم داخل الصين، وقتل ما يقترب من ثلاثة آلاف شخص حول العالم.

وتصيب هذه الأمراض، على سبيل المثال، أعدادًا أكبر من البشر كل شتاء، ولا يمكن التصدي لها بشكل تام، كما أن أجهزتنا المناعية تفشل أحيانًا في إيقافها لأن الفيروسات المسببة لها أحيانًا ما تغير أشكالها وخصائصها، وفق «سكاي نيوز عربية».

ويعتقد علماء بأن فيروس «كورونا المستجد» قد يسير على نفس الخطى، ويصبح مرضًا «موسميًا».

وقال البروفيسور جون أوكسفورد من جامعة الملكة ماري في لندن، لجريدة «تلغراف» البريطانية: «إذا نظرت إلى الفيروسات الأخرى من نفس عائلة كورونا، وهي فيروسات تنفسية عرفنا عنها الكثير خلال الخمسين عامًا الأخيرة، فإنها موسمية».

وتابع: «إنها تسبب أمراضًا تشبه البرد المعتاد، على الأرجح هناك بضعة آلاف مصابون به خلال هذه اللحظة في إنجلترا».

وأضاف أوكسفورد: «لمعرفة ما إذا كان كورونا سوف يسير على النهج ذاته أم لا علينا الانتظار، لكنني أعتقد أنه سيفعل».

طالع: قناع يمكن من تشخيص الإصابة بكورونا

ومن جهة أخرى، رجح الدكتور أميش أدالجا خبير الأمراض بجامعة جون هوبكينز الأميركية في مدينة بالتيمور، أن «فيروس كورونا سيبقى معنا لبعض الوقت».

وتابع في تصريح لموقع «بزنس إنسايدر»: «إنه مرض مزمن للبشر ولن ينتهي من دون اكتشاف لقاح له».

يشار إلى أن فيروس «كورونا المستجد»، وصل إلى مرحلة ما يعرف باسم «الاكتفاء الذاتي»، أي أن بإمكانه الانتقال إلى أي شخص دون اتصاله بمصدر أصلي.

ويعتقد بأن الفيروس خرج من سوق لبيع لحوم الحيوانات في مدينة ووهان وسط الصين، وظل ينتشر بشكل أسرع من قدرة السلطات على عزل المصابين به.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مالك «قطيع الجمال» ينفي سرقة بعضها في جنزور
ليبيا
استطلاع: «فيسبوك» يتمتع بنفوذ مفرط
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استقالة غسان سلامة ستصعب الأمور في ليبيا
ليبيا
غوتيريس سيناقش مع سلامة «ضمان انتقال سلس لعدم خسارة ما تحقق»
ليبيا
تراجع معدلات التلوث في الصين بفعل كورونا
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استمرار الحرب يحول ليبيا إلى بيئة خصبة للإرهاب والجريمة والهجرة غير ...
ليبيا
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020
رياضة عالمية
كورونا يغلق متحف اللوفر في باريس
دولى
بسبب «كورونا».. الدوري الإيطالي يواجه شبح الإلغاء
رياضة عالمية
بحسب الرقم الوطني.. 2.3 مليون إجمالي العاملين و 74% منهم في الجهاز الإداري
ليبيا
118 ألف ليبي باحث عن العمل في 2019
ليبيا
«فرانس برس»: هل يحكم يهودي الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها؟
دولى
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه علامة تحذيرية لأحد أنواع السرطان