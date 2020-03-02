«الصحة العالمية» توضح متى ينبغي استخدام الكمامة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 02:01 مساء

تحت عنوان «متى ينبغي استخدام الكمامة؟»، نشرت منظمة الصحة العالمية على حسابها باللغة العربية على خدمة «تويتر»، السبت، بعض النصائح بشأن ارتداء الكمامات، في ظل انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة في التغريدة إنه لا ينصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات، وينصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كورونا.

وأضافت أنه على المرء ارتداء الكمامة أو القناع في حال كان يعاني من العطس والسعال، وحتى تكون الكمامة فعّالة، يجب غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي.

طالع: قناع يمكن من تشخيص الإصابة بكورونا

ويتزامن ذلك مع رفع المنظمة خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى «أعلى مستوى»، معتبرة أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة تبعث بالتأكيد على القلق.

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبيريسوس، للصحفيين، الجمعة: «رفعنا الآن تقييمنا لخطورة الانتشار وخطورة تداعيات كوفيد-19 إلى درجة مرتفع جدا على مستوى العالم... لا نرى مؤشرا إلى أن الفيروس ينتشر بسهولة بين الأفراد. وطالما أن الوضع كذلك لدينا فرصة في احتواء الوباء».

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