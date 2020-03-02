قناع يمكن من تشخيص الإصابة بكورونا

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريرا عن تطوير قناع يمكن من تشخيص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المميت، خلال نصف يوم فقط.

وبدأ العلماء تجربة الأداء الرائد للقناع البالغ ثمنه 2 جنيه إسترليني فقط (نحو 2.5 دولار)، والتي أثبتت الاختبارات بالفعل أنها قادرة على اكتشاف السل، وهو التهاب قاتل في الرئة.

وزودت الأقنعة بشرائط تمتص قطرات من الهواء الذي يتنفسه الشخص، والتي قد تحمل آثار العدوى البكتيرية أو الفيروسية، وفق «روسيا اليوم».

ويمكن اختبار الشرائط في المختبرات، والحصول على النتائج في غضون ساعات، فيما تستغرق الاختبارات الحالية لفيروس كورونا مدة تصل إلى 48 ساعة.

ويعتقد العلماء من جامعة ليستر، أن الأمر سيستغرق شهرين على الأقل، قبل أن يتمكنوا من اختبار الأقنعة على مرضى فيروس COVID-19 الفعليين، وويأمل الفريق في نجاح الاختبارات باعتبار كورونا مرضا تنفسيا، مما يعني أنه يصيب الرئتين ويمكن أن يتواجد في الهواء الذي يتنفسه الناس.

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ويتعين على العلماء أولا، اختبار الأداة على العشرات من المرضى المصابين بالتهابات الرئة الأخرى لإثبات أنهم قادرون على التقاط الفيروسات المسببة لالتهابات الرئة الأخرى غير السل، والتي صممت الأقنعة من أجلها.

وتُظهر الاختبارات التي أجريت على مرضى السل، وهي الاختبارات الوحيدة التي أجريت حتى الآن، أن الأقنعة يمكنها اكتشاف المرض القاتل بنسبة تقارب 90%.

ويأمل البروفيسور مايك بارر وزملاؤه في نجاحهم لأن فيروس كورونا الجديد يصيب الرئتين بطريقة مشابهة لمرض السل.

وينتشر فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 2800 شخص حتى الآن، في جميع أنحاء العالم، من خلال السعال والعطس، وتشمل أعراضه الحمى والسعال وضيق التنفس.

ولا يلزم بإجراء فحوصات فيروس كورونا في الوقت الحالي إلا على الأشخاص العائدين إلى بلدانهم قادمين من واحدة من بين 15 دولة تعاني تفشيا للفيروس، أو أولئك الذين كانوا على اتصال بشخص ثبت أنه مصاب بالفيروس.