مشروب يومي يهدد قلبك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 03:11 مساء

نشرت مجلة «جمعية القلب الأميركية» دراسة توصلت إلى أن تناول مشروب غازي واحد فقط يوميا في منتصف العمر، يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ما يزيد من خطر حدوث جلطات مميتة.

وإضافة إلى رفع مستويات الكوليسترول الضارة في الدم، وجدت دراسة أجريت على حوالي 6 آلاف شخص فوق الأربعين، أن المستهلكين العاديين كانوا أكثر عرضة لانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد، حسب «إكسبريس».

ويأتي الكوليسترول في شكلين: الضار LDL والجيد HDL، وتبين أن محبي المشروبات الغازية أكثر عرضة بنسبة 53% للإصابة بكميات كبيرة من الدهون الضارة الأخرى، تسمى الدهون الثلاثية التي تتجمع في الأوعية والشرايين.

وحسب «روسيا اليوم»، قال McKeown خبير التغذية بجامعة Tufts في الولايات المتحدة، تعليقا على الدراسة: «تشير النتائج إلى أن تناول كميات كبيرة من المشروبات مع السكر المضاف، مثل الصودا أو عصير الليمون، قد يؤثر على خطر الإصابة باضطراب شحوم الدم مع تقدمنا ​​في العمر. وقد تكون إحدى الاستراتيجيات الغذائية للمساعدة في الحفاظ على مستويات صحية أكثر من الكوليسترول والدهون الثلاثية، متمثلة في تجنب المشروبات التي تحتوي على السكريات المضافة».

ويُصاب الفرد بالحالة القاتلة عندما يُحظر إمداد القلب بالدم فجأة، وعادة ما يكون ذلك بسبب جلطة دموية، ويمكن أن تتشكل الجلطات الدموية عند انسداد الأوعية التي تنقل الدم إلى القلب، تبعا لمواد دهنية تسمى الكوليسترول.

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