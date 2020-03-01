كورونا يغلق متنزهي «ديزني» في طوكيو

صورة مؤرخة في 15 أبريل 2013 في متنزه ديزني لاند في طوكيو (أ ف ب)

أغلقت شركة «أوريانتل لاند» المشغلة لـ«ديزني لاند» و«ديزني سي»، في طوكيو، المتنزين الترفيهيين لمدة أسبوعين، خشية تفشي فيروس «كورونا المستجد» بين روادهما.

وأوضحت الشركة في بيان «قرر متنزا ديزني لاند طوكيو وديزني سي طوكيو إغلاق أبوابهما استثنائيًّا ابتداءً من السبت 29 فبراير 2020 إلى الأحد 15 مارس» بعد اتخاذ الحكومة إجراءات طوارئ للحد من انتشار الفيروس.

وقال ناطق باسم الشركة: «حاليًّا، نخطط لفتح الأبواب مجددًا في 16 مارس. لكننا سنحدد التاريخ النهائي بعد إعادة تقييم الوضع والمستجدات»، حسب «فرانس برس».

ويتوافد أكثر من 30 مليون شخص إلى المتنزين في طوكيو سنويًّا، ويعتبران من أشهر الأماكن السياحية في المدينة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما اتخذت الحكومة اليابانية تدابير حازمة للحد من تفشي فيروس «كورونا المستجد» في وقت وصلت حصيلته في البلاد إلى أربع حالات وفاة على الأقل ونحو 200 إصابة بالمرض.

ومساء الخميس، حض رئيس الوزراء، شينزو آبي، المدارس في كل أنحاء البلاد على الإغلاق لمدة شهر تقريبًا. كما طلبت الحكومة من السكان العمل من منازلهم وعدم التنقل خلال ساعات الذروة وتجنب التجمعات الكبيرة.