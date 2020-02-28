خمسة أطعمة لعلاج مرضى الحساسية

أفضل طريقة معروفة للتعامل مع أعراض الحساسية هي ما يسمى مضادات الهستامين، التي يصفها الطبيب عادة من أجل تخفيف الأعراض المرضية، ومع ذلك، يمكن لبعض من هذه الأدوية أن يسبب آثارًا جانبية مثل التعب والغثيان، لذلك يتم اللجوء إلى الطبيعة لاستخلاص مواد تغني عن تناول الأدوية الكيماوية.

وهنا، نقدِّم إليك خمسة أطعمة غنية بمضادات الهستامين، التي يمكن أن تفيد الجسم بطريقة طبيعية، حسب «دويتشه فيله».

فيتامين «سي»

من المعروف أن فيتامين «سي» يعزز دور الجهاز المناعي في الجسم. وأظهرت دراسة أُجريت العام 2018 أن فيتامين «سي» يلعب دورًا في علاج الحساسية أيضًا. إنه أحد مضادات الأكسدة القوية التي لها آثار مضادة للالتهابات ويمكن أن تخفف من الحساسية. نقص هذا الفيتامين في الجسم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم أعراض الحساسية.

ولا يوجد فيتامين «سي» فقط في ثمار الحمضيات، ولكن أيضًا في أنواع أخرى كثيرة، كالبندورة والكيوي والفلفل والقرنبيط والفراولة.

بيتازيتس «قبعية»

قد يجادل البعض أن اسم هذا النبات المستخرج من شجيرة تنمو في آسيا وأوروبا وبعض أجزاء من أميركا الشمالية ليس معروفًا تمامًا في سلة الغذاء العربية، بيد أن هذا النبات مستخدم بالفعل في علاج حالات الصداع النصفي وحمى القش. وبالرغم من الفوائد العديدة لهذا النبات إلا أن استهلاكه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى آثار جانبية مثل الإسهال والتعب والصداع وحكة في العينين. ولا تزال هناك حاجة لبعض الدراسات قبل اعتماده مضادًا طبيعيًّا للهستامين.

بروميلين

هو اسم الإنزيم الموجود في قلب عصير الأناناس ويباع أيضًا كمكمل غذائي. إنه علاج طبيعي شائع ضد التورم والالتهابات، خاصة عندما تصاب الجيوب الأنفية.

وقد أظهرت الدراسات أن البروميلين يمكن أن يقلل من أعراض أمراض الجهاز التنفسي التحسسي. ومع ذلك، يجب أن يكون ذلك بدراية بآثاره الجانبية المحتملة، حيث يمكن أن يؤثر البروميلين على الدورة الشهرية لدى النساء، ويحفز على سرعة الهضم ويزيد أيضًا من معدل ضربات القلب. الأشخاص الذين يعانون الحساسية من الأناناس يجب عليهم تجنب البروميلين.

معينات حيوية

المُعينات الحيوية (بالإنجليزية: Probiotic)، تسمى أحيانًا بروبيوتيك أو معززات الحيوية، هي متممات غذائية من البكتيريا الحية أو الخمائر. وقد تم تأكيد التأثير الإيجابي للنباتات فيما يتعلق بالجهاز المناعي، كما أن لهذه المتممات الغذائية قدرة على تقوية جهاز المناعة ما يساعد الجسم على مقاومة الحساسية.

كيرسيتين

كيرسيتين (Quercetin) من كلمة quercus باللاتينية ومعناها «شجرة البلوط»: هي مادة لونية نباتية من مجموعة البولي فينول وفلافونويد. وهي أحد مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة بشكل طبيعي في عديد النباتات والأطعمة. ولها تأثير مهدئ على مشاكل التنفس التي تسببها الحساسية. وتشمل الأطعمة التي تحتوي على محتوى كيرسيتين، كالتفاح والتوت والشاي الأسود والشاي الأخضر والبصل الأحمر والفلفل والنبيذ الأحمر.