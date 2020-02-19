فوائد الامتناع عن تناول الطعام ليلا

على خلاف ما يشاع، فإن الأكل بعد الساعة السادسة مساءً لا يؤدي تلقائيا إلى زيادة الوزن والسمنة، لكن التوقف عن الأكل مساءً قد يكون مفيدا للصحة.

وحسب ما يقول سيلك ريستميير، من جمعية التغذية الألمانية، فإن الأمر له علاقة «بالطاقة الإجمالية التي نستهلكها خلال اليوم»، فمن يأكل كثيرا وباستمرار فإنه يقوم بذلك أيضا خلال الليل، ولا يقتصر على عشاء خفيف، بل قد يلجأ خلال الليل أيضا إلى الشوكولاتة وشرائح البطاطا الرقيقة المقلية، حسب «دويتشه فيله».

وقاعدة التوقف عن الأكل بعد الساعة السادسة مساءً يمكن أن تساعد على الحد من الإمداد المستمر للجسم بالطاقة، وبذلك تحصل عملية الأيض على راحة ضرورية ولا تصبح معتادة على الإمدادات الليلية المتواصلة، حسب ما يوضح ريستميير. ويقول بهذا الخصوص، كما جاء في موقع صحيفة «تسايت» الألمانية: «كلما أكلت باستمرار تأكل أيضا كثيرا».

وعادة لا يوجد ما يعارض تناول وجبة ساخنة ومتنوعة في الليل، خصوصا عندما يكون الغذاء خفيفا، «فالأمر هنا مسألة فردية تختلف، حسب ما يفضله كل واحد»، يشرح خبير التغذية الألماني سيلك ريستميير. فتناول وجبة ساخنة ومعقولة مساءً ليس بالضرورة أمرا سيئا من الناحية الصحية وتوازن الطاقة بالجسم، كما جاء في موقع «تسايت» نقلا عن جمعية التغذية الألمانية.

وكانت دراسة جديدة صادرة عن الجامعة الأميركية ألاباما، أفادت أن تقييد أوقات الوجبات يؤدي إلى تناول كميات أقل من الطعام. وأضافت أن سبب ذلك يعود ربما إلى تناول الطعام بما يتلاءم مع ساعة الجسم الطبيعية.