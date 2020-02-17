وفاة طفلة عانت شيخوخة مبكرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 02:06 مساء
شيخوخة مبكرة تؤدي إلى وفاة طفلة أوكرانية (الإنترنت)

شهدت أوكرانيا واقعة أثارت الأحزان والشجون في البلاد، بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، تعاني الشيخوخة المبكرة، أو ما يعرف بمرض متلازمة بروجيريا.

ولا ينمو الهيكل العظمي لدى المصابين بهذا المرض الوراثي، في حين تتضخم وتكبر الأعضاء الداخلية والدماغ، حسب «روسيا اليوم» نقلا عن «نوفوستي».

وحسب المصادر الطبية فإن الطفلة المذكورة تعرضت لعدة سكتات دماغية، وعانت الإصابة بالشلل الجزئي في الأطراف 4 مرات، وتوفيت من فشل عضوي.

وسجل حوالي 350 حالة بروجيريا في العالم، وفي أوكرانيا، كانت الطفلة المتوفاة، الوحيدة التي عانت من هذا المرض.

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