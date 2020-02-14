تحذير من طريقة انتشار محتملة لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 فبراير 2020, 11:35 صباحا
منظمة الصحة العالمية سمت الفيروس الجديد «COVID19» (أرشيفية: الإنترنت)

طالب خبراء في بريطانيا الناس بضرورة استخدام معقمات الكحول بعد تداول الأموال، وسط مخاوف من احتمال انتقال فيروس «كورونا» القاتل عبر العملات المعدنية والأوراق النقدية.

ويمكن أن يكون «كورونا» الخبيث، الذي سمته منظمة الصحة العالمية «COVID19»، قادرا على البقاء لفترة من الوقت على الأسطح المختلفة، بما في ذلك مقابض الأبواب والمراحيض العامة والعملات، وفقا لما قاله أحد كبار خبراء الأمراض، وفق «روسيا اليوم».

وحذر الدكتور مارتن ويسلكا، مستشار الأمراض المعدية بجامعة «ليستر» NHS Trust، من أن بريطانيا قد تكون على «أعتاب حدث قد لا نستطيع السيطرة عليه».

واعتُقد في الأصل أن الفيروس لم ينتقل إلا من خلال الاتصال المباشر، من شخص إلى آخر، حيث ينتمي أحدهما إلى منطقة متأثرة بتفشي الفيروس.

ومع ذلك، تتزايد المخاوف من انتقاله عبر الاتصال غير البشري، على غرار نزلات البرد والإنفلونزا، ما يعني أن انتشاره قد يصبح أكبر مما اعتُقد سابقا.

وفي حين احتواء جميع حالات الفيروس في المملكة المتحدة حتى الآن، حُذّر البريطانيون من ضرورة استخدام مطهر الكحول بعد ارتياد الأماكن العامة.

وقال الدكتور مارتن ويسيلكا، استشاري الأمراض المعدية بجامعة ليستر: «رأيي هو أن هذا الفيروس بالذات يمكن أن ينتشر من الأسطح بطريقة مشابهة لنزلات البرد والإنفلونزا، إذا لمس شخص ما مقبض باب ملوثا مع استخدامه من قبل فرد آخر، سينتقل الفيروس. ويمكن أن يستمر وجود الفيروسات على الأسطح لعدة أيام، ويشمل ذلك الأسطح البلاستيكية ومقابض الأبواب. والمال يعد طريقا آخر، حيث تتناقله الأيدي بسرعة، لذا إذا عطست ووضعت يديك في جيبك لأخذ المال، ثم أعطيته لشخص آخر، سينتقل الفيروس. وتعد نظافة اليدين مهمة لمنع هذا الانتشار، في الوقت الحالي، لا نعرف عدد حالات انتقال الفيروس بالطريقة هذه. ولكن استخدام أداة تعقيم اليدين بالكحول، ستكون أكثر فاعلية في منع انتشار «كورونا».

وبالفعل، يظهر «COVID19» علامات على كونه أكثر ضراوة وانتشارا بسهولة، مقارنة بفيروس «السارس» الفتاك الذي نشأ في الصين العام 2002.

وتستمر حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الارتفاع، حيث تعلن منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية.

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