طرق تعزيز حرق دهون البطن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 11:34 صباحا

مع التقدم في العمر، يزداد تكدس الدهون في منطقة البطن ويصعب التخلص منها نتيجة لعدة أسباب، ويمكن القيام ببعض الطرق التي تساعد في تعزيز حرق دهون منطقة البطن وخسارة الوزن الزائد.

وهنا نستعرض بعض طرق تعزيز حرق دهون البطن، من أجل الحصول على نتائج مثالية، حسب «ويب طب».

اتباع نظام غذائي متوازن: يساعد النظام الغذائي المتوازن في تحسين أداء مختلف أجهزة الجسم، وهو ما ينعكس على الهرمونات وحرق الدهون.

ممارسة تمارين البطن: يجب الإلتزام بممارسة تمارين البطن يومياً لتساهم في حرق الدهون العنيدة بهذه المنطقة.

الحد من التوتر: ينصح بتجنب الأمور التي تؤدي للشعور بالتوتر سواء في العمل أو الحياة الشخصية، وذلك لأنه التوتر يعيق خسارة الوزن وحرق الدهون، كما أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الشهية وتناول مزيد من الطعام.

النوم جيداً: يجب الحصول على قسط كاف من النوم يومياً وخاصةً في فترة الليل، وذلك لوقاية الهرمونات من الإضطرابات التي تؤثر على الحرق، ولتفادي الشعور بالجوع ليلاً.

الإقلاع عن التدخين: من الأسباب التي تزيد فرص زيادة الوزن وخاصةً دهون البطن هو التدخين، ويساعد الإقلاع عن التدخين في تحسين الصحة العامة وتعزيز حرق الدهون.

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