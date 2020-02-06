الاتحاد الأوروبي يعد خطة لمكافحة السرطان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 11:06 صباحا
مجهر في مختبر بمنطقة سيرجي بونتواز قرب باريس، 24 فبراير 2010 (أ ف ب)

أطلقت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، مشاورة عامة تمهيدا لإعداد خطة لمكافحة السرطان الذي يتسبب بربع الوفيات في أوروبا، بحلول نهاية العام الحالي.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير ليين: «معا، نستطيع صنع فرق من خلال الوقاية والبحوث وعبر اعتماد استراتيجية جديدة للبيانات والتعامل بصورة متساوية في سائر أنحاء أوروبا»، وفق «فرانس برس».

وفي كلمة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، تطرقت المسؤولة إلى وفاة شقيقتها الصغرى في سن 11 عاما حين كانت فون دير ليين في الثالثة عشرة من العمر، جراء ورم عضلي خبيث. بعدها توجهت بالتحية إلى مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيديس المكلفة إنجاز الخطة وهي نفسها تغلبت على سرطان الثدي.

وتشخص سنويا في أوروبا إصابة نحو 3.5 مليون شخص بالسرطان، وفق أرقام المفوضية التي تشير إلى أن لهذا المرض «آثارا كبيرة على أنظمة الصحة والاقتصادات»، فيما 40% من حالات الإصابة بالسرطان متصلة بـ«أسباب يمكن تفاديها».

وستحمل خطة المفوضية التي يُفترض تقديمها بحلول نهاية 2020، اقتراحات للتصدي لكل المراحل الرئيسية في الإصابة بمرض السرطان، من الوقاية إلى الرصد والتشخيص السريع مرورا بجودة حياة المرضى والمحيطين بهم.

وترمي الخطة أيضا إلى تحسين النفاذ إلى العلاجات وضمان توافر الأدوية بأسعار مقبولة، ومساعدة الطواقم الطبية والعلاجية.

وقضى السرطان على ما يقرب من 1.2 مليون شخص في أوروبا سنة 2016، حسب المكتب الأوروبي للإحصاءات. وتسبب هذا المرض بربع الوفيات في القارة الأوروبية، كما أنه مسؤول عن 37% من الوفيات لدى الأشخاص دون سن 65 عاما.

وسجلت أعلى نسب الوفيات جراء السرطان في المجر وكرواتيا وسلوفاكيا وسلوفينيا. أما أدنى المستويات فقد كانت في قبرص وفنلندا ومالطا والسويد وإسبانيا.

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