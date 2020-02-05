هذه الأعراض تشي بنوبة قلبية وشيكة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 12:06 مساء

يعد الشعور بألم في الساقين إشارة إلى حدوث نوبة قلبية وشيكة محتملة، حسب أطباء ألمان من مؤسسة أمراض القلب.

وقال الأطباء في مقابلة مع «Focus.de» إن الشعور بالألم في عضلة الساق خلال المشي هو دليل على التهاب باطنة الشريان المُسِدّ (بسبب هذا الألم يتوقف الشخص بحجة التفرج على المعروضات في واجهات المحال التجارية)، كما يشيرون إلى أن الشعور بالألم حول الأصابع في حالة الاستلقاء ويختفي عند الوقوف يجب أن يثير القلق، وفق «روسيا اليوم».

وتشير هذه الأعراض إلى تصلب شرايين الأطراف السفلى، وعند ظهورها يجب الإسراع في إجراء فحوص للقلب والأوعية الدموية، لمنع احتشاء عضلة القلب.

ويصنف تصلب الشرايين بأنه مرض مزمن سببه ضيق الشرايين وسوء تدفق الدم فيها، وهذا المرض هو أحد عوامل الإصابة بأمراض أخرى، بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية.

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