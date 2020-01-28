هذه الأطعمة تحرق دهون البطن بسرعة

هل هناك طريقة للتخلص من دهون البطن والحصول على كتلة عضلية في الوقت نفسه؟ هذا السؤال أجاب عليه خبراء التغذية الإسبان غيليرمو غوميز فيرا و نوريا مونفوليدا.

وقال الخبيرغوميز فيرا في حديث لمجلة «La Vanguardia»، من الأفضل تقسيم التمارين الرياضية والنظام الغذائي إلى مرحلتين، وللحصول على نتائج على هيئة جيدة للجسم، من الأفضل في البداية تنمية الكتلة العضلية عدة أسابيع، وبعد ذلك البدء بحرق دهون البطن، وفق «روسيا اليوم».

وأضاف أن البروتينات تشكل أساس النظام الغذائي في حالة التمارين الرياضية، وخاصة البيض لأنه يحتوي على مادة الليوسين (حمض أميني) الذي يساعد على تنمية الكتلة العضلية. وأضاف، كان يعتقد سابقا أن تناول البيض له علاقة بتطور أمرض القلب الخطيرة مثل تصلب الشرايين الناتج عن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

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الجدال بين العلماء مستمر حول هذه المسألة حتى الآن، فمثلا في عام 2019 نشرت مجلة «European Journal of Nutrition» نتائج دراسة علمية تعيد الاعتبار للبيض، حيث تبين أن تناول بيضة واحدة يوميا لا يشكل أي خطورة على الصحة.

وأضاف الخبير أن المادة الغذائية الثانية الغنية بمادة الليوسين، هي لحم الدجاج، حيث تحتوي 50 غراما منه على 2-3 غرام من الليوسين، لذلك يعتبره العلماء أفضل بديل للحوم الحمراء. وينصح الخبراء الأشخاص النباتيون بتناول التوفو (جبن نباتي مصنوع من حليب الصويا).

كما ينصح خبراء التغذية الإسبان بتناول الموز قبل البدء بالتمارين الرياضية، ولبن الزبادي من دون سكر بعد الانتهاء منه. وكذلك بأكل سمك التونة والبقوليات والأفوكادو.